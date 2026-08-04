Cruz Azul vs Inter Miami: por qué la Campeones Cup se juega en Estados Unidos

Cruz Azul volverá a disputar una final cuando enfrente al Inter Miami en la Campeones Cup 2026. Sin embargo, así como muchos aficionados se preguntan qué validez tiene este trofeo, también consultan sobre por qué el encuentro se jugará en Estados Unidos y no en una sede neutral o en México. Pues el de la Liga BBVA MX también llega como campeón.

El reglamento favorece al campeón de la MLS

La respuesta está en el reglamento del torneo. Inter Miami será el anfitrión porque la Campeones Cup otorga la localía al campeón vigente de la MLS. En esta edición, el conjunto de Florida recibe ese derecho tras conquistar la MLS Cup 2025.

La Campeones Cup enfrenta cada año al campeón de la MLS con el representante de la Liga MX (campeón de Campeones, final que Cruz Azul le ganó a Toluca). Desde la creación del torneo, el reglamento establece que el equipo estadounidense disputa el encuentro como local y anfitrión.

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Por esa razón, Cruz Azul deberá viajar a Miami para buscar el título. La Máquina obtuvo su boleto tras conquistar el Campeón de Campeones 2025-26, mientras que Inter Miami aseguró su lugar al coronarse en la temporada 2025 de la MLS.

Inter Miami vende césped del estadio donde jugó Lionel Messi|Reuters

¿Cuándo y dónde se jugará Cruz Azul vs. Inter Miami?

La final de la Campeones Cup 2026 se disputará el miércoles 16 de septiembre en el Nu Stadium, ubicado en Miami, Florida. El partido comenzará en punto de las 5:30 p.m. del Centro de México y a las 7:30 p.m. del horario local.

El encuentro marcará una de las primeras finales internacionales que albergará el nuevo estadio de Inter Miami, que abrirá sus puertas para recibir a los campeones de México y Estados Unidos en busca de un nuevo trofeo.

Cruz Azul buscará romper la localía

Aunque jugará como visitante, Cruz Azul intentará mantener el dominio reciente de los clubes mexicanos en la competencia. Toluca conquistó la edición de 2025 al derrotar al LA Galaxy, con lo que la Liga MX amplió su ventaja histórica sobre la MLS en el torneo.

Para el equipo dirigido por Joel Huiqui será una nueva oportunidad de competir por un título internacional. Además, buscará revancha ante Inter Miami, después de la derrota sufrida frente al conjunto estadounidense en la Leagues Cup 2023.

