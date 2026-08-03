El “refuerzo” de lujo que tiene Pumas UNAM tras la Jornada 3 del Apertura 2026

Mientras Pumas UNAM le robó una joya a Rayados, sigue moviendo piezas tras la Jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. Además de las incorporaciones en el mercado de verano, el equipo universitario está cerca de sumar un nuevo “refuerzo” de lujo en el corto plazo.

Resulta que mientras un ex crack de Pumas fue borrado en otro equipo, ahora el Club Universidad Nacional está cerca de recuperar a un futbolista que pasó varios meses fuera de las canchas y podría convertirse en una alternativa importante para el ataque. Se trata de José Juan Macías, quien está cada vez más cerca de volver a la actividad.

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¿Qué le pasó al jugador que ahora será “refuerzo” de Pumas?

En noviembre de 2025, Macías sufrió una rotura completa del ligamento cruzado anterior, además de lesiones en el ligamento colateral medial y el menisco medial de la rodilla izquierda. La recuperación requirió varios meses de trabajo, por lo que el atacante permaneció alejado de la competencia durante gran parte de la temporada.

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El propio futbolista compartió un video de su proceso físico acompañado de un mensaje en el que destacó el esfuerzo realizado durante más de siete meses. También agradeció al especialista Juan Nájera y al equipo que participó en su recuperación antes de anunciar que ya está listo para regresar.

El atacante puede fortalecer la ofensiva de Pumas

Antes de la lesión, José Juan Macías había disputado 11 partidos con Pumas y marcó cuatro goles bajo la dirección técnica de Efraín Juárez. Su rendimiento dejó buenas sensaciones, aunque la lesión interrumpió su continuidad cuando comenzaba a ganar protagonismo.

Ahora, el cuerpo técnico encabezado por Esteban Solari cuenta con más opciones en la delantera, por lo que el regreso del atacante se manejará de forma gradual. La intención es evitar riesgos y permitir que recupere ritmo competitivo antes de volver a tener minutos oficiales.

Pumas sumará un refuerzo inesperado para el Apertura 2026|Crédito: @PumasMX / X

¿Cuándo volvería el delantero a Pumas?

Mientras el club continúa reforzando su plantilla para el resto del torneo, la recuperación de José Juan Macías es una noticia positiva. Su experiencia y capacidad ofensiva amplían las alternativas disponibles para afrontar el Apertura 2026.

Si completa sin contratiempos la etapa final de su recuperación, el delantero podrá volver a competir por un lugar en el equipo y convertirse en un elemento importante para Pumas durante la segunda parte del campeonato.

