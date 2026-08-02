Gabriel Milito suma “refuerzo” de ÚLTIMA HORA para disputar la Leagues Cup con Chivas

La Liga BBVA MX entrará en pausa debido al comienzo de la Leagues Cup, torneo internacional donde participarán los 17 equipos de la Primera División. Chivas ha quedado a deber en dicho certamen durante las últimas ediciones, por lo que buscará tener un papel importante para este 2026. En este sentido, el entrenador Gabriel Milito anunció una sorpresa en la lista de convocados.

El Guadalajara compartió la lista de jugadores convocados a disputar la Leagues Cup este verano y una de las sorpresas fue la inclusión del futbolista Ángel Chávez. El defensor fue ascendido desde el Tapatío, donde no sumó minutos en el reciente triunfo ante Jaiba Brava. Ahora recibió una oportunidad única para lucirse con el primer equipo y sorprender a Milito.

Quién es Ángel Chávez, el nuevo jugador de Chivas para la Leagues Cup

Ángel Ricardo Chávez Soto es un defensa central mexicano de 21 años, nacido el 19 de febrero de 2005 en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Mide 1.84 metros y pertenece al Tapatío, aunque Milito decidió integrarlo a la convocatoria de Chivas para disputar la Leagues Cup 2026.

Ángel Chávez se suma a Chivas para la Leagues Cup

El zaguero realizó su formación en las Fuerzas Básicas del Necaxa, donde pasó por las categorías Sub-16, Sub-18, Sub-20 y Sub-23. Debutó en la Liga BBVA MX durante el Clausura 2025, en una derrota por 1-0 ante Rayados de Monterrey.

Posteriormente fue cedido al Tepatitlán y disputó 16 partidos durante el Apertura 2025 de la Liga Expansión, con un registro de dos goles. Su rendimiento le permitió llegar al Tapatío para el Clausura 2026 y comenzar a trabajar con el primer equipo rojiblanco.

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Chávez ya debutó oficialmente con Guadalajara durante el Clausura 2026, cuando ingresó en los minutos finales del Clásico Nacional ante el América. Ahora forma parte de los 24 futbolistas elegidos por Milito para enfrentar a Los Angeles FC, FC Dallas y Seattle Sounders en la Leagues Cup. Se caracteriza por su velocidad en las coberturas, capacidad para ganar duelos individuales y buen golpeo para iniciar jugadas desde la defensa.

Los convocados de Chivas para la Leagues Cup