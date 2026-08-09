Cruz Azul vs NYC FC: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY 9 domingo de agosto, partido de fase de grupos de la Leagues Cup 2026; marcador online

Cruz Azul vs New York City FC Cruz Azul vs New York City FC

Cruz Azul disputa este domingo su segundo partido de la Leagues Cup 2026 cuando enfrente al New York City FC en el Sports Illustrated Stadium, en un duelo entre dos equipos que comenzaron el torneo con victoria.

La Máquina abrió su participación derrotando 1-0 al Philadelphia Union, gracias a un gol tempranero de José Paradela, en un resultado que significó la primera victoria en tiempo regular para La Máquina tras 10 partidos sin conseguirle en Leagues Cup. Los celestes supieron proteger la ventaja durante el resto del encuentro y ahora buscarán otro triunfo que los acerque a los primeros lugares de la clasificación de la Liga MX.

Te puede interesar: HORA EXACTA para ver el Cruz Azul vs NYC FC, partido de la fase de grupos de la Leagues Cup 2026

NYC FC también llega con tres puntos después de superar 2-0 a Santos Laguna en su debut. Además, el conjunto neoyorquino tiene un antecedente favorable ante Cruz Azul: lo derrotó 4-0 en la Leagues Cup 2025, por lo que los celestes tendrán una oportunidad inmediata de revancha.