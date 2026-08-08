Erik Lira habría tomado una decisión luego de que Cruz Azul acepte la oferta de Al Jazira

El futuro de Erik Lira está cada vez más cerca de definirse. El mediocampista de Cruz Azul tenía como objetivo cambiar de equipo luego de su participación con México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Su deseo era llegar a Europa, pero a pesar del interés de varios clubes, fue el Al Jazira de Emiratos Árabes Unidos quien tomó la delantera por su fichaje.

El conjunto de Medio Oriente presentó una oferta millonaria en las oficinas de La Máquina para poder llevarse al pivote del seleccionado mexicano. El ofrecimiento parece haber convencido a Cruz Azul, tanto es así que distintos reportes afirman que la institución habría aceptado la propuesta. No obstante, aún falta una pieza fundamental para poder cerrar el traspaso: el visto bueno del futbolista.

Erik Lira preferiría quedarse en Cruz Azul antes que jugar en Al Jazira

La postura de Lira sería clara. A pesar del acuerdo alcanzado entre las directivas, el capitán tendría como prioridad jugar en Europa y no contempla actualmente continuar su carrera en Emiratos Árabes Unidos.

El mexicano esperaría durante las próximas semanas la llegada de alguna propuesta procedente del Viejo Continente. En caso de que ninguna oferta europea termine por convencerlo, su segunda opción sería permanecer en Cruz Azul.

De esta manera, la importante cantidad de dinero colocada sobre la mesa por Al Jazira no habría cambiado los planes deportivos de Lira. Su intención es probarse en Europa y está dispuesto a continuar en la Liga BBVA MX si ese salto no puede realizarse ahora.

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Cuánto dinero ofreció Al Jazira por Erik Lira

Al Jazira realizó una oferta difícil de rechazar para Cruz Azul. La operación alcanzaría los 14 millones de dólares, divididos en 12 millones fijos y otros dos millones mediante diferentes bonos y variables.

Las condiciones económicas convencieron a la directiva cementera, que habría alcanzado un principio de acuerdo para desprenderse del futbolista de 26 años.

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Además, el conjunto de Emiratos Árabes Unidos estaría dispuesto a ofrecerle a Lira un contrato por cuatro temporadas con un salario cercano a los tres millones de dólares anuales.

Pese a semejantes cifras, el mexicano priorizaría el aspecto deportivo de cara a los próximos años de su carrera.

AS Mónaco sigue apareciendo como opción para Erik Lira

Uno de los clubes que ha mostrado interés es AS Mónaco. El conjunto de la Ligue 1 ya habría mantenido acercamientos por el seleccionado mexicano, aunque hasta el momento no habría colocado una propuesta formal sobre la mesa de Cruz Azul.

Precisamente allí estará una de las claves del mercado. La Máquina ya tiene una oferta económicamente importante procedente de Emiratos Árabes Unidos, pero la voluntad de Lira será determinante para cualquier transferencia.

Por ahora, su decisión sería esperar a Europa y rechazar la posibilidad de jugar en Al Jazira. Si ningún club europeo avanza en las próximas semanas, permanecer en Cruz Azul aparece como el escenario que más fuerza tendría para su futuro inmediato.