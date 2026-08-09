HORA EXACTA para ver el Cruz Azul vs NYC FC, partido de la fase de grupos de la Leagues Cup 2026

La Máquina de Cruz Azul disputa la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026 frente al New York City FC, ambas escuadras llegan con tres puntos y sin recibir goles en sus respectivas presentaciones, buscando asegurar su pase a la ronda de eliminación directa.

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El cuadro celeste llega tras vencer 1-0 al Philadelphia Union en su debut internacional el pasado 6 de agosto. El conjunto cementero logró la victoria con un gol de José Paradela apenas al minuto 2 y mantuvo la ventaja mediante solidez defensiva y cambios estratégicos en la segunda mitad, incluyendo los ingresos de Luka Romero y Nicolás Ibáñez.

Por su parte, el New York City FC derrotó 2-0 a Santos Laguna en su primer partido. El club estadounidense definió el encuentro en el segundo tiempo con goles de Tayvon Gray al minuto 50 y Nico Cavallo al 66. Para obtener un resultado positivo, Cruz Azul deberá mantener la concentración defensiva, especialmente durante el arranque de la parte complementaria, lapso en el que su rival demostró mayor contundencia ofensiva.

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El partido está programado para iniciar en punto de las 17:40 horas, tiempo del Centro de México (CST). El encuentro se llevará a cabo en el Red Bull Arena, ubicado en la ciudad de Harrison, Nueva Jersey.

Podrás seguir el minuto a minuto con las acciones más importantes del partido en el sitio de Azteca Deportes.

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