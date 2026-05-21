Cruz Azul vs Pumas: ¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS la Final de ida del Clausura 2026? | Presentado por Nissan

Se celebrará la Final de ida del torneo Clausura 2026 de la Liga MX, en la cual Cruz Azul recibe a Pumas en el Estadio Ciudad de los Deportes, choque que podrás ver EN VIVO por Azteca Deportes, con la narración y comentarios del mejor equipo de transmisión.

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Cruz Azul arriba a la Final tras haber dejado en el camino a la escuadra de Chivas en una etapa de Semifinal muy peleada y reñida de inicio a fin, en tanto que Pumas con un golazo de Jordan Carrillo de tiro libre logró definir la serie ante Pachuca.

La inercia de los equipos en lo deportivo y mental son ingredientes ideales para que sea serie Final espectacular, pero la historia se comenzará a escribir con el partido de ida entre Cruz Azul y Pumas.

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Dónder ver la Final de ida Cruz Azul vs Pumas

Este jueves 21 de mayo en punto de las 7:50 PM, los equipos de Cruz Azul y Pumas se enfrentarán y podrás ver el partido EN VIVO, GRATIS por Azteca Siete y en línea a través de aztecadeportes.com y nuestra aplicación.

¿Qué narradores estarán en la Final del Cruz Azul vs Pumas por TV Azteca Deportes?

En la Final, estará narrando Christian Martinoli, acompañado en el análisis por Luis García y Jorge Campos. Además estará David Medrano en la cancha. Y en la transmisión desde la previa del partido también estará Inés Sainz, Warrior, Chacón y todo el equipo llevando los detalles en los minutos previos a que arranque el partido.

Antecedentes de Cruz Azul vs Pumas, previo a la Final

Esta es la tercera final entre estos equipos de liga MX: Cruz Azul ganó en 1978-79 y los Pumas lo hicieron en 1980-81. En cuanto a encuentros recientes, Cruz Azul tiene una ligera ventaja con dos victorias, Pumas tiene un partido ganado y dos han sido empates.