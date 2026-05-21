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Fútbol

Presenta Alemania plantilla de miedo para encarar la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

Alemania ya reveló a sus 26 jugadores y su lista de futbolistas hacen pensar en que será un versión muy complicada de los alemanes para los rivales por el alto nivel.

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Escrito por: Rodrigo Ornelas Gutiérrez

La Selección de Alemania presentó en las últimas horas su lista de convocados para el Mundial del 2026 que se juega en México, Estados Unidos y Canadá, escuadra que por su nivel, tradición, jugadores y mentalidad, lucen entre las más competitivas de las 48.

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Alemania se suma a las escuadras nacionales que han decidido hacer la revelación de sus futbolistas, y cuando el Mundial está a solo 22 días se ha despertado la conversación por los futbolistas que van al Mundial, y algunas sorpresas en el equipo del timonel Julian Nagelsmann.

Alemania, con cuatro campeonatos del mundo no puede ser descartada nunca y ahora apuntan a hacer un Mundial en el que buscan la experiencia de un Manuel Neur que se perfila para ser titular y Jamal Musiala.

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El calendario de Alemania en el Mundial del 2026

El Mundial 2026 inicia para Alemania el 14 de junio enfrentando a Curazao en Houston; luego se trasladarán a Toronto para enfrentar a Costa de Marfil, que también ya reveló a sus hombres para el Mundial y parece ser una lista muy desafiante para los alemanes.

La fase de grupos del Mundial cierra con el partido entre Alemania y Ecuador en Metlife Stadium el 25 de junio, donde deberán estar amarrando su pase a la siguiente etapa.

FechaRivalSedeEstadioHora (CST)
Domingo 14 de junioCurazaoHouston, EE. UU.NRG Stadium11:00 AM
Sábado 20 de junioCosta de MarfilToronto, CanadáBMO Field14:00 PM
Jueves 25 de junioEcuadorNueva York / Nueva Jersey, EE. UU.MetLife Stadium14:00 PM

Arqueros

  • Oliver Baumann (Hoffenheim)
  • Manuel Neuer (Bayern Munich)
  • Alexander Nübel (Stuttgart)

Defensores

  • Waldemar Anton (Borussia Dortmund)
  • Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt)
  • David Raum (RB Leipzig)
  • Antonio Rüdiger (Real Madrid)
  • Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund)
  • Jonathan Tah (Bayern Munich)
  • Malick Thiaw (Newcastle)

Mediocampistas

  • Pascal Gross (Brighton)
  • Joshua Kimmich (Bayern Munich)
  • Aleksandar Pavlovic (Bayern Munich)
  • Felix Nmecha (Borussia Dortmund)
  • Angelo Stiller (Stuttgart)
  • Nadiem Amiri (Mainz)
  • Leon Goretzka (Bayern Munich)
  • Jamie Leweling (Stuttgart)

Delanteros

  • Maximilian Beier (Borussia Dortmund)
  • Kai Havertz (Arsenal)
  • Lennart Karl (Bayern Munich)
  • Jamal Musiala (Bayern Munich)
  • Leroy Sané (Galatasaray)
  • Deniz Undav (Stuttgart)
  • Florian Wirtz (Liverpool)
  • Nick Woltemade (Newcastle)