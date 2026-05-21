Presenta Alemania plantilla de miedo para encarar la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

La Selección de Alemania presentó en las últimas horas su lista de convocados para el Mundial del 2026 que se juega en México, Estados Unidos y Canadá, escuadra que por su nivel, tradición, jugadores y mentalidad, lucen entre las más competitivas de las 48.

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Alemania se suma a las escuadras nacionales que han decidido hacer la revelación de sus futbolistas, y cuando el Mundial está a solo 22 días se ha despertado la conversación por los futbolistas que van al Mundial, y algunas sorpresas en el equipo del timonel Julian Nagelsmann.

Alemania, con cuatro campeonatos del mundo no puede ser descartada nunca y ahora apuntan a hacer un Mundial en el que buscan la experiencia de un Manuel Neur que se perfila para ser titular y Jamal Musiala.

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El calendario de Alemania en el Mundial del 2026

El Mundial 2026 inicia para Alemania el 14 de junio enfrentando a Curazao en Houston; luego se trasladarán a Toronto para enfrentar a Costa de Marfil, que también ya reveló a sus hombres para el Mundial y parece ser una lista muy desafiante para los alemanes.

La fase de grupos del Mundial cierra con el partido entre Alemania y Ecuador en Metlife Stadium el 25 de junio, donde deberán estar amarrando su pase a la siguiente etapa.



Fecha Rival Sede Estadio Hora (CST) Domingo 14 de junio Curazao Houston, EE. UU. NRG Stadium 11:00 AM Sábado 20 de junio Costa de Marfil Toronto, Canadá BMO Field 14:00 PM Jueves 25 de junio Ecuador Nueva York / Nueva Jersey, EE. UU. MetLife Stadium 14:00 PM

Arqueros

Oliver Baumann (Hoffenheim)

Manuel Neuer (Bayern Munich)

Alexander Nübel (Stuttgart)

Defensores



Waldemar Anton (Borussia Dortmund)

Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt)

David Raum (RB Leipzig)

Antonio Rüdiger (Real Madrid)

Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund)

Jonathan Tah (Bayern Munich)

Malick Thiaw (Newcastle)

Mediocampistas

Pascal Gross (Brighton)

Joshua Kimmich (Bayern Munich)

Aleksandar Pavlovic (Bayern Munich)

Felix Nmecha (Borussia Dortmund)

Angelo Stiller (Stuttgart)

Nadiem Amiri (Mainz)

Leon Goretzka (Bayern Munich)

Jamie Leweling (Stuttgart)

Delanteros



Maximilian Beier (Borussia Dortmund)

Kai Havertz (Arsenal)

Lennart Karl (Bayern Munich)

Jamal Musiala (Bayern Munich)

Leroy Sané (Galatasaray)

Deniz Undav (Stuttgart)

Florian Wirtz (Liverpool)

Nick Woltemade (Newcastle)