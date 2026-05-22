Cruz Azul vs Pumas: Ver ONLINE, EN VIVO y GRATIS HOY el resultado de la transmisión del jueves 21 de mayo, partido con Keylor Navas de la final de ida del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX; marcador en linea, por internet y online | Presentado por Nissan

Cruz Azul y Pumas se enfrentan este jueves 21 de mayo en la Final de Ida del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX en la cancha del Estadio de la Ciudad de los Deportes en donde La Máquina buscará aprovechar su localía para tener una ventaja importante que les permita levantar el título de campeones.

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No te pierdas en vivo y en directo todas las acciones de la Final de Ida del Clausura 2026 a través de la señal de TV Azteca y por las plataformas digitales de Azteca Deportes de manera totalmente gratuita.

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Horario y dónde ver EN VIVO la transmisión de la final entre Pumas y Cruz Azul

La final de ida entre Pumas y Cruz Azul, a jugarse en el Estadio Ciudad de los Deportes, comenzará en punto de las 20:00 horas, tiempo del centro de México y podrás verlo totalmente en vivo y gratis a través de la señal de TV Azteca.

Horario para Pumas vs Cruz Azul: 20:00 horas

Dónde ver gratis: TV Azteca

Estadio: Ciudad de los Deportes

¿Cuántas finales han jugado Pumas vs Cruz Azul?

Pumas y Cruz Azul, en este Clausura 2026, disputarán su tercera final. La primera final que disputaron fue en la temporada 1978-79, misma en la que Cruz Azul consiguió el campeonato tras vencer a Pumas con un marcador de 2 a 0. Posteriormente, en la temporada 1980-1981, el Club Universidad Nacional se coronó como campeón tras vencer a Cruz Azul con un marcador de 4 a 2. Han pasado más de cuarenta años desde que ambas escuadras se encontraron en una final, por lo que estamos presenciando una final histórica.