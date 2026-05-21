El INCREÍBLE número de títulos a los que llegaría Keylor Navas de ser campeón con Pumas en la Liga BBVA MX

Previo al electrizante arranque de la Gran Final del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX ante Cruz Azul, Keylor Navas está a punto de hacer historia y consolidarse como uno de los jugadores con más títulos a nivel internacional.

El arquero tico, actual máxima figura de los Pumas de la UNAM, ha sido el factor principal por el cual la escuadra universitaria se encuentra peleando por la corona, demostrando en la cancha que su jerarquía, liderazgo y experiencia europea siguen completamente intactas.

Durante todo el semestre, "El Halcón" ha sido una auténtica muralla bajo los tres postes, regalando apariciones impresionantes que mantuvieron con vida al equipo en los momentos importantes.

Su peso en el campo quedó demostrado de forma espectacular durante la Liguilla, especialmente en la serie de Cuartos de Final frente al Club América, donde el costarricense firmó intervenciones monumentales y atajadas clave para eliminar a las Águilas.

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Lo números de Keylor Navas durante el Clausura 2026

A lo largo del Clausura 2026, Navas registra 20 partidos jugados (antes de la final) con 1,800 minutos de actividad, logrando mantener su portería en cero en 8 compromisos. Con apenas 22 goles recibidos en toda la campaña, un sólido 60% de efectividad en atajadas, cinco tarjetas amarillas y ninguna expulsión, Keylor llega blindado estadísticamente para buscar levantar un título más en su brillante carrera.

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¿A cuántos títulos llegaría Keylor Navas si gana la Liga MX?

En caso de coronarse campeón, el guardameta costarricense de 39 años llegaría a 31 títulos oficiales a nivel de clubes, luego de una trayectoria en la que ha conquistado campeonatos en Costa Rica, España y Francia. De ganar la Liga MX, México se convertiría en el cuarto país donde logra levantar un trofeo de liga.

El palmarés de Keylor Navas a nivel de clubes:

Deportivo Saprissa (7 títulos)



6 Ligas de Costa Rica

1 Copa de Campeones de la Concacaf

Real Madrid (13 títulos)



3 UEFA Champions League

4 Mundiales de Clubes

3 Supercopas de Europa

2 LaLiga

1 Supercopa de España

Paris Saint-Germain (10 títulos)



3 Ligue 1

3 Copas de Francia

3 Supercopas de Francia

1 Copa de la Liga

Ahora, el arquero de Pumas buscará añadir un nuevo campeonato a su trayectoria cuando dispute la Final del Clausura 2026 ante Cruz Azul. La serie podrá seguirse a través de la señal de TV Azteca por televisión abierta en el Canal 7, además del sitio web y la aplicación oficial de Azteca Deportes.

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