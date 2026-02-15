Cruz Azul vs Tigres: Alineaciones del partido de la Jornada 6 del Clausura 2026

El cierre dominical de la Jornada 6 del Clausura 2026 ofrece uno de los encuentros más atractivos del fin de semana, con Cruz Azul recibiendo a Tigres de la UANL en un duelo directo entre aspirantes de la parte alta de la tabla. Ambos equipos llegan con 10 puntos, instalados en zona competitiva y con la oportunidad de consolidarse entre los primeros lugares del torneo.

El partido se disputará este domingo a las 16:30 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Cuauhtémoc, escenario donde los celestes mantienen su localía administrativa durante el Clausura 2026. Se eleva la expectativa, ya que ambos clubes atraviesan un arranque sólido y muestran argumentos futbolísticos para pelear en la parte alta del campeonato.

Te puede interesar: Cruz Azul vs Tigres: Ver en VIVO y GRATIS el resultado de la Jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

Cruz Azul encara el compromiso con confianza tras su reciente triunfo en Concachampions, aunque el cuerpo técnico deberá valorar la carga física acumulada y definir si mantiene la base titular o introduce ajustes en el once inicial. Uno de los focos del encuentro estará en Nicolás Ibáñez, quien podría enfrentar a su exequipo en un partido con carga emocional adicional.

Por su parte, Tigres llega respaldado por un funcionamiento colectivo estable y un ataque que ha mostrado eficacia en las últimas jornadas. El conjunto regiomontano ha destacado por su equilibrio entre líneas y por la experiencia de sus figuras ofensivas, factores que lo convierten en un rival exigente incluso fuera de casa.

Alineación de Cruz Azul

Cruz Azul salta a la cancha con Andrés Gudiño en la portería; una línea defensiva integrada por Omar Campos, Willer Ditta y Gonzalo Piovi; mientras que el mediocampo estará conformado por Erik Lira, Agustín Palavecino, Ángel Márquez, Carlos Rodríguez, José Paradela y Carlos Rotondi. En el ataque, Nicolás Ibáñez será el referente ofensivo del conjunto celeste.

Alineación de Tigres

Por su parte, Tigres UANL inicia con Nahuel Guzmán bajo los tres palos; en defensa aparecen Juan Sánchez, Joaquim Pereira y Vladimir Loroña. El mediocampo estará integrado por César Araújo, Fernando Gorriarán, Jesús Garza, Diego Lainez y Marcelo Flores, mientras que la dupla ofensiva será conformada por Ángel Correa y Rodrigo Aguirre.

Te puede interesar: CONFIRMADO: Los precios de los boletos para el repechaje que se jugará en México para la Copa Mundial de la FIFA 2026