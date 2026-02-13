Cruz Azul vs Vancouver: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del partido de vuelta de la Primera Ronda de Concachampions 2026; marcador online

Te puede interesar: OFICIAL: Rayados de Monterrey, sin entrenador para la Jornada 6 del Clausura 2026

La Primera Ronda de la Concachampions 2026 sigue su marcha. Cruz Azul recibe a Vancouver FC, partido a disputarse en la cancha del Estadio Cuauhtémoc de Puebla.

Luego del juego de ida, el equipo dirigido por Nicolás Larcamón tiene ventaja en la serie por marcador de 3-0. Los goles de José Paradela, Amaury Morales y Agustín Palavecino, le dieron el triunfo al conjunto de La Noria en el encuentro disputado en Canadá. Cruz Azul encara el compromiso tras haber empatado frente a Toluca en la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. Del otro lado, la escuadra de Vancouver encara el partido de vuelta frente a La Máquina tras el partido de ida, pues la actividad en la Canadian Premier League arranca en el mes de abril.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: América anuncia nuevo REFUERZO para el Clausura 2026