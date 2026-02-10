ÚLTIMA HORA: América anuncia nuevo REFUERZO para el Clausura 2026

América tiene nuevo refuerzo para el Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. Luego de una serie de rumores y tras el 9 de febrero, día límite para cerrar transferencias en la presente campaña, el equipo de Coapa le ha dado la bienvenida a Vinícius Lima, futbolista que llega proveniente del Fluminense para ponerse bajo las instrucciones de André Jardine de cara a la Jornada 6 en la que el cuadro azulcrema visita a Chivas en una edición más del Clásico Nacional.

Te puede interesar: OFICIAL: TV Azteca transmitirá a Pumas en el Clausura 2026

¡Bienvenido al Club América, Vinícius! 🦅

Lima se suma al América en calidad de préstamo para defender estos colores.#LimaEsÁguila pic.twitter.com/B0uJl8dwBl — Club América (@ClubAmerica) February 10, 2026

Jugando para el Fluminense, Vinícius Lima tuvo un registro de 168 partidos jugados con marca de 16 goles y 10 asistencias. Cabe mencionar, que el mediocampista ofensivo llega en calidad de préstamo al Club América y que de momento, en el sitio oficial de la Liga BBVA MX aún no aparece registrado con su nuevo equipo. La transferencia es por un año y con una opción de compra.

Te puede interesar: CONFIRMADO: Se CAE refuerzo del América para el Clausura 2026