ÚLTIMA HORA: América anuncia nuevo REFUERZO para el Clausura 2026

Mediante redes sociales, el Club América dio a conocer la llegada de un mediocampista ofensivo como refuerzo proveniente del Fluminense de Brasil

Escrito por:  Oscar Rodríguez

América tiene nuevo refuerzo para el Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. Luego de una serie de rumores y tras el 9 de febrero, día límite para cerrar transferencias en la presente campaña, el equipo de Coapa le ha dado la bienvenida a Vinícius Lima, futbolista que llega proveniente del Fluminense para ponerse bajo las instrucciones de André Jardine de cara a la Jornada 6 en la que el cuadro azulcrema visita a Chivas en una edición más del Clásico Nacional.

Jugando para el Fluminense, Vinícius Lima tuvo un registro de 168 partidos jugados con marca de 16 goles y 10 asistencias. Cabe mencionar, que el mediocampista ofensivo llega en calidad de préstamo al Club América y que de momento, en el sitio oficial de la Liga BBVA MX aún no aparece registrado con su nuevo equipo. La transferencia es por un año y con una opción de compra.

