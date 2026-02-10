ÚLTIMA HORA: América anuncia nuevo REFUERZO para el Clausura 2026
Mediante redes sociales, el Club América dio a conocer la llegada de un mediocampista ofensivo como refuerzo proveniente del Fluminense de Brasil
América tiene nuevo refuerzo para el Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. Luego de una serie de rumores y tras el 9 de febrero, día límite para cerrar transferencias en la presente campaña, el equipo de Coapa le ha dado la bienvenida a Vinícius Lima, futbolista que llega proveniente del Fluminense para ponerse bajo las instrucciones de André Jardine de cara a la Jornada 6 en la que el cuadro azulcrema visita a Chivas en una edición más del Clásico Nacional.
¡Bienvenido al Club América, Vinícius! 🦅— Club América (@ClubAmerica) February 10, 2026
Lima se suma al América en calidad de préstamo para defender estos colores.#LimaEsÁguila pic.twitter.com/B0uJl8dwBl
Jugando para el Fluminense, Vinícius Lima tuvo un registro de 168 partidos jugados con marca de 16 goles y 10 asistencias. Cabe mencionar, que el mediocampista ofensivo llega en calidad de préstamo al Club América y que de momento, en el sitio oficial de la Liga BBVA MX aún no aparece registrado con su nuevo equipo. La transferencia es por un año y con una opción de compra.
Con el ritmo brasileño, ¡Vinícius ahora es Azulcrema! 💙💛#LimaEsÁguila 🦅 pic.twitter.com/Z5iaf8RtQ1— Club América (@ClubAmerica) February 10, 2026
