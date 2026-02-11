OFICIAL: Rayados de Monterrey, sin entrenador para la Jornada 6 del Clausura 2026

De cara a la Jornada 6 del Torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, Monterrey tiene una prueba por delante en la Concachampions, certamen en el que reciben a Xelajú en el partido de vuelta. Con el marcador igualado 1-1 tras el partido en Guatemala, Rayados busca el pase a la siguiente ronda de la competencia internacional, partido que van a disputar la noche de este 11 de febrero en el Estadio BBVA.

Posterior al juego de la Concacaf Champions Cup, la escuadra de 'La Pandilla' tiene un compromiso en la Fecha 6 del certamen local, encuentro en el que reciben al Club León y en el que no van a poder contar con Domènec Torrent. Luego de la tarjeta roja recibida frente al Club América, el estratega de Monterrey no va a poder estar en el banquillo del Estadio BBVA, motivo por el que será un espectador más desde un palco.

De acuerdo a la Comisión Disciplinaria, el entrenador de Rayados fue suspendido un partido por la Causal 5: "Entrar en el terreno de juego para enfrentarse a uno de los árbitros, incluso si la acción se produce en el descanso o al finalizar el partido o intervenir en el juego u obstaculizar a un jugador adversario o uno de los árbitros", es decir, el estratega va a volver a los banquillos de la Liga BBVA MX hasta la Jornada 7 cuando 'La Pandilla' visite a Pumas en el Estadio Olímpico Universitario el domingo 22 de febrero a las 17:00 horas.

Durante la presente campaña, Monterrey se ubica en el noveno puesto de la tabla general. La escuadra albiazul tiene registro de siete puntos tras dos victorias, un empate y dos derrotas.

