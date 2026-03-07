¿SE VA? Cruz Azul enfrenta un problema inesperado con el Toro Fernández

Cuando Cruz Azul encontró estabilidad en su ataque, apareció una pregunta incómoda que empieza a rondar en el entorno celeste: ¿El Toro Fernández podría irse gratis?

Mientras la atención de la afición está puesta en el presente del equipo y en los posibles refuerzos que podrían llegar en el próximo mercado, dentro del club también se analiza una situación que podría convertirse en un problema serio si no se resuelve a tiempo.

El contrato del Toro Fernández entra en zona crítica

Gabriel Fernández termina contrato con Cruz Azul el 31 de diciembre, y hasta ahora no existen negociaciones concretas para renovar su vínculo con la institución.

El delantero uruguayo se ha convertido en una pieza importante para Nicolás Larcamón, quien le ha dado continuidad en el once titular y ha respaldado su rendimiento en momentos donde la ofensiva del equipo necesitaba respuestas.

Pero su situación contractual abre dos caminos muy distintos.

Uno es asegurar su permanencia con una extensión antes del verano. El otro es intentar venderlo antes del siguiente torneo para evitar que salga del club sin dejar ingresos.

La incertidumbre no es menor. Si no hay movimiento en los próximos meses, el delantero quedaría libre al finalizar el año.

Cruz Azul analiza si renovarlo… o venderlo

El dilema es complejo. El Toro tiene un valor de mercado cercano a 1.8 millones de euros, según estimaciones de portales especializados. Sin embargo, la inversión original que hizo Cruz Azul fue mucho mayor: cerca de 12 millones de dólares cuando llegó en 2024.

A esto se suma otro factor importante: su salario.

El atacante uruguayo percibe aproximadamente 2 millones de dólares por temporada, una cifra que lo coloca entre los jugadores mejor pagados del plantel. Ese contrato podría dificultar que otros equipos igualen las condiciones en caso de una posible venta.

Por ahora no hay una decisión final. Y si Cruz Azul no define pronto el futuro del Toro Fernández, el riesgo existe: perder a uno de sus delanteros más importantes… sin recibir nada a cambio.

