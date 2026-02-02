João Pedro gana más de 5 millones de pesos, pero Cruz Azul le ofrecería esta millonada

Cruz Azul sigue buscando un delantero centro de forma activa y todos los papeles indican que el principal apuntado es João Pedro, futbolista brasileño que juega para Atlético de San Luis. Nicolás Larcamón no cuenta con varias opciones en el puesto de centrodelantero , por lo que necesita un futbolista cumplidor en dicha posición, siendo el campeón de goleo una opción más que probada dentro del futbol mexicano. Por ello, le ofrecieron un contrato millonario.

Actualmente, João Pedro gana alrededor de $5.860.000 de pesos mexicanos al año en San Luis, según los datos ofrecidos por la plataforma Salary Sport. En este contexto, la directiva de La Máquina le habría ofrecido al brasileño ganar el triple de salario en el equipo cementero, además de contar con un bono económico por rendimiento basado en goles convertidos .

Cruz Azul le ofrece el triple de salario a João Pedro|Crédito: Atlético San Luis / X

Si utilizamos el número compartido, estamos hablando de que Cruz Azul podría pagarle hasta $17.580.000 de pesos anuales al delantero brasileño de 33 años. Esto equivale a un millón de dólares aproximadamente, una cifra muy difícil de rechazar. De todos modos, la última palabra la tendrá el propio João Pedro.

TE PUEDE INTERESAR:



Según el periodista César Caballero, Cruz Azul ya le acercó el ofrecimiento al agente del futbolista, mientras que desde Atlético San Luis intentarán convencerlo de que se mantenga en la escuadra potosina, remarcando que es un pilar fundamental del proyecto deportivo. No obstante, la misma fuente menciona que la decisión final la tendrá el jugador.

Cruz Azul está dispuesto a pagar la cláusula de João Pedro

Distintos reportes afirman que la directiva cementera tiene intenciones de pagar la cláusula de salida del jugador nacionalizado italiano. La misma consta de unos 5 millones de dólares, monto que liberaría a Cruz Azul de negociar con San Luis y pasaría directamente a platicar las condiciones del contrato del jugador. Las próximas horas serán claves para conocer el futuro de João Pedro dentro de la Liga BBVA MX.

João Pedro debería llegar esta semana a La Noria

Los directivos de La Máquina deberán cerrar la contratación del brasileño durante esta semana. Resulta que el mercado invernal de la Liga BBVA MX culminará el próximo lunes 9 de febrero, por lo que deberán trabajar a contrarreloj para cerrar su fichaje. De todos modos, el jugador será quien definirá su futuro, quien además renovó su contrato recientemente con San Luis.