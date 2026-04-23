Filtran al DT FAVORITO para llegar a Cruz Azul tras la salida de Larcamón

La salida de Nicolás Larcamón no sorprendió tanto como el momento en el que llegó. La Máquina está a punto de afrontar una Liguilla, y con el equipo ya clasificado, es muy raro que se tomen este tipo de decisiones.

Sin embargo, con el cierre del torneo en manos de un cuerpo técnico interino, la directiva empezó a acelerar una decisión que llevaba semanas gestándose en silencio: quién tomará el equipo en el próximo semestre.

Y en medio de ese proceso, ya hay un nombre que se repite más que el resto: Antonio Mohamed.

Antonio Mohamed |Mexsport

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El perfil que toma fuerza en la directiva

En las últimas horas comenzó a circular con fuerza la versión de que Antonio Mohamed es el principal candidato para asumir el proyecto a partir del Apertura 2026. No se trata de una opción más dentro de una lista larga. Es el perfil que más convence en este momento.

El argumento es claro: experiencia, manejo de vestidor y, sobre todo, resultados. Mohamed no solo conoce el futbol mexicano, también ha sabido ganar en distintos contextos y con planteles muy diferentes. Ese tipo de recorrido pesa en una institución que busca certezas después de un semestre que ha ido a la baja.

Comunicado Oficial: Cambio en la Dirección Técnica. pic.twitter.com/mAbdUtTklP — CRUZ AZUL (@CruzAzul) April 23, 2026

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No hay nada formal con el Turco Mohamed

Por ahora, no hay negociaciones formales.

El entrenador sigue comprometido con Toluca, equipo con el que pelea objetivos importantes en este cierre de temporada. Eso obliga a Cruz Azul a manejar los tiempos con cautela, sin adelantarse a movimientos que podrían interferir en la competencia.

Pero el interés existe y tampoco es nuevo. Su nombre que ya había estado en la órbita cementera. En el pasado estuvo cerca de llegar, incluso con acuerdos avanzados, pero decisiones internas terminaron por cambiar el rumbo del club.