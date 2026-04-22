Martín Anselmi regresaría a la Liga BBVA MX, pero NO para dirigir a Cruz Azul

Las cosas no van nada bien y Nicolás Larcamón elevó un reclamo a la Liga BBVA MX en plena crisis de Cruz Azul. Con todo eso sucediendo en La Noria, poco a poco se fueron dando rumores de una posible salida del DT argentino y volvió a sonar el nombre de su compatriota: Martín Anselmi. Sin embargo, en lugar de regresar a La Máquina, tiene más fuerza el rumor de otro equipo.

Mientras Cruz Azul podría ser sancionado con la quita de puntos tras lo ocurrido ante Querétaro, se discute si el ex DT se merece otra posibilidad con los celestes. De todos modos, hay otros interesados en la Liga MX: los Rayados de Monterrey. Los regiomontanos tienen urgencias para mejorar y el nombre de Anselmi tomó fuerza en los últimos días.

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Martín Anselmi, del subcampeonato con Cruz Azul a sonar para otro equipo de la Liga MX

Anselmi dirigió entre enero de 2024 y el mismo mes de 2025 en La Máquina, periodo en el cual obtuvo el subcampeonato del Clausura 2024, cuando perdió la final frente al América por un global de 2-1 (1-1 y 1-0). Distintos reportes indican que con la eliminación de Rayados en el Clausura 2026, el argentino sería un buen reemplazo para su compatriota, el interino Nico Sánchez.

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Cabe destacar que el Monterrey no es el único equipo en el que sonó el argentino de 40 años. Pues el ex Cruz Azul también apareció en el radar de Club América cuando André Jardine había tenido algunos malos resultados, según Marca México. De todos modos, parece que la posibilidad más grande es de La Pandilla.

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Los números de Martín Anselmi en Cruz Azul y toda su carrera

Según los números de Transfermarkt, así le ha ido a Martín Anselmi, tanto en Cruz Azul como en toda su carrera: