Esta es la competencia que Donovan Carrillo sorteará antes de los JJOO de Invierno

La historia de Donovan Carrillo es una de las que más trascendencia ha tenido en el deporte mexicano en los años recientes. Aquel joven que se impuso ante las adversidades hoy vivirá una nueva oportunidad de ser el máximo referente del olimpismo invernal mexicano. Sin embargo, previo a la justa en Milano-Cortina, se presentará en esta gran competición. Estos son todos los detalles.

¿Dónde competirá Donovan Carrillo previo a los JJOO 2026?

En estos momentos los atletas mexicanos ya alistan sus últimos detalles para encarar los retos que llegarán en Italia. Ante eso, el patinaje artístico vuelve a ver en Donovan una esperanza de trascendencia. Por ello, llama la atención que el joven de Zapopan competirá antes en un torneo a realizarse en Beijing.

Esta justa es conocida como el Campeonato de los Cuatro Continentes, pues no compiten participantes europeos. Por ello, del 21 al 25 de enero, el patinador mexicano probará su capacidad y talento unos días antes de subirse al escenario olímpico en Europa. Y es que también ya se confirmó que los días 10 y 13 de febrero saltará a la pista de hielo en los JJOO.

Con este tipo de presentaciones, el patinador mexicano sigue agrandando su historia, pues a sus 26 años está a punto de competir en un escenario internacional. Y como ya se indicó, en febrero igualará la marca de Ricardo Olavarrieta, quien también compitió en dos justas distintas de los Juegos Olímpicos de Invierno.

El patinador olímpico Donovan Carrillo se presentará en sus segundos Juegos Olímpicos de Invierno, en la edición de Milano Cortina 2026, con música de Elvis Presley en la rutina preparada para el programa largo. Carrillo Suazo estuvo en México para recibir el Lábaro Patrio de manos de la presidenta Claudia Sheinbaum, en la primera ceremonia de abanderamiento para una Delegación Olímpica Mexicana de deportes invernales. Antes, el mexicano -quien desde 2023 entrena en Montreal, Canadá- se presentará en el Campeonato Cuatro Continentes de Beijing, China que será el último test antes de tocar la pista olímpica.

¿Donovan Carrillo es el único mexicano en el Campeonato de los Cuatro Continentes?

En algo que también es una extraordinaria noticia para el deporte mexicano, asistirán a esta competencia otros tres deportistas. Donovan Carrillo estará en el Patinaje Artístico, Andrea Montesinos competirá en esa misma disciplina pero en la rama femenil y la pareja de Harlow Lynella Stanley y Seiji Urano se presentará en danza sobre hielo.

Aunque en esta oportunidad solo Donovan es atleta olímpico, se espera que las olimpiadas rumbo al 2030 (Los Alpes Franceses) sean fructíferas para los otros tres deportistas mexicanos.