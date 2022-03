Donovan Carrillo no compitió porque sus patines nunca llegaron

El patinador sobre hielo mexicano, Donovan Carrillo no compitió este jueves y anunció su retirada del Campeonato Mundial que se disputa en Francia por motivos personales, los cuales se ven motivados a que su equipaje en el que llevaba su herramienta principal que son sus patines, fueron extraviados por una aerolínea en la que voló en recientes días.

Donovan Carrillo comentó el pasado martes por sus redes sociales, que estaba preocupado porque su maleta estaba perdida.

“Amigos, quiero compartirles que estos días me he sentido preocupado porque aún no me ha llegado la maleta en la que documenté mis patines”.

Dura preparación en cancha de tenis

Ante la ausencia de sus patines, presumiblemente Carrillo se entrenó en otras superficies para repasar sus rutinas, teniendo que ir a una cancha de tenis.

Carrillo tenía la esperanza de que llegaran sus instrumentos de trabajo, y aunque le fueron entregados unos nuevos para poder participar, el mexicano que ha sido muestra de lucha y trabajo, no los pudo ocupar, pues como otros calzados en el deporte, necesitan de un previo uso y acomodo.

Carrillo se baja del Campeonato Mundial de Patinaje

El Campeonato del Mundo de Patinaje en Montpellier, Francia, comenzaba este jueves en la rama varonil, y en la previa, Donovan Carillo le hizo saber a la Unión Internacional de Patinaje (ISU) que dejaba la competencia por motivos personales.

El patinador no ha dado una declaración, pero se ha confirmado que fue porque no tuvo sus patines y además, desde principios de semana que llegó a Francia, no pudo entrenar como debía.

El problema, de acuerdo a lo que se sabe, es que la aerolínea perdió su maleta y no pudo llegar a las manos del patinador, descartando algún otro conflicto.

Coyunturalmente, Carrillo tenía en esta cita el objetivo de llegar lejos en la competencia y además para tener un aumento en su beca con la Conade, que actualmente es de 30 mil pesos.