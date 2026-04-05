Conoce la relación que tienen los Tigres con esta famosa banda mexicana

El mundo futbolístico en general es uno de los espacios de más opulencia dentro del entorno social. Por ello es normal ver que futbolistas y famosos se juntan para convivir e incluso para hacer amistad. En este caso, una de las bandas mexicanas que se encuentran en mejor momento tuvo un “crossover” con las jugadoras de los Tigres. Por esta razón se dio este cruce entre famosas.

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¿Qué banda tuvo un cruce con las jugadoras de Tigres?

Hace unos días fue uno de los eventos musicales más importantes de Nuevo León, espacio donde se presentó The Warning, que es una de las bandas más relevantes de México. Las tres hermanas Villarreal son tema de conversación en el medio artístico, pues se han presentado en festivales nacionales e internacionales. Y justo en ese contexto se dio el cruce con las jugadoras de Tigres.

En medio de las convivencias que las artistas tienen, se encontraron con Jenni Hermoso y Diana Ordóñez, que estuvieron presentes en el sitio donde se llevó a cabo el concierto de The Warning, en el escenario principal del festival Pal’ Norte. Y las redes sociales de las felinas no dudaron en compartir el momento.

En ese sentido, la publicación generó mucha repercusión en redes sociales, pues se conjuntó la gente aficionada al futbol y los miles de fanáticos que se levantan a diario de las jóvenes de Nuevo León. Incluso se lee en redes que desde hace tiempo muchos pedían que el equipo buscara a la banda.

¿The Warning son seguidoras del Club Tigres?

Como es costumbre, el espacio digital dejó en claro que Daniela, Paulina y Alejandra son aficionadas del club felino desde pequeñas. Encontraron una fotografía donde las artistas posan cuando eran niñas con sus respectivas playeras de los Tigres. Ante eso, no sería extraño que existiera cierta colaboración en el futuro inmediato… dado el buen recibimiento de ver a las referentes del equipo con las referentes en el mundo del rock y la música mexicana en general.