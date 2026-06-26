Este es el valor de Pedro Vite tras brillar en el Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 trae consigo miles de miradas sobre jugadores que no estaban en el radar de algunas personas. Por ello, aunque es un perfil conocido en el entorno mexicano, Pedro Vite ha llamado la atención de muchos y por eso se preguntan cuál es su valor de mercado. ¿Seguirá en el mismo precio finalizando la Copa del Mundo?

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¿Cuál es el valor de mercado de Pedro Vite?

Quizá uno de los elementos más importantes para los Pumas en el torneo donde llegaron a la final fue el mediocampista, Pedro Vite. El hombre de 24 años precisamente ha logrado su consolidación como referente en una liga como la mexicana y ha lucido de manera imperial en este nuevo rol en su selección nacional. Por ello, no sería extraño ver ofertas llegando a los auriazules en próximas semanas.

Justamente lo que ocurre con el Mundial es que expone talentos no tan apreciados para generar interés en distintos clubes del mundo. Ante eso, se aclara que el nacido en Babahoyo previo al torneo internacional tenía un valor de 6 millones de euros, según Transfermarkt. Pero tras el nivel mostrado, no sería extraño que ante alguna intención de ficharle… el precio se incremente al hoy considerarle elemento de categoría mundial.

Aunque previo al inicio de la justa mundialista no existían reportes de algún movimiento alrededor, los auriazules tendrán que blindarse en caso de que alguien quiera tocar a uno de sus hombres más importantes. Y es que deportivamente no se observa como buena idea deshacerse de un Pedro Vite que tiene contrato con los Pumas hasta el 2029.

¿Cuándo debutan los Pumas en el Apertura 2026… sin Pedro Vite?

La cita con el inicio de la Liga BBVA MX en su Apertura 2026 está dada para el sábado 18 de julio a las 5 de la tarde en el Estadio Olímpico Universitario. Mientras tanto, el club se prepara ya bajo la dirección de Esteban Solari, esto para enfrentar a Puebla (partido en Cantera) y al América de Cali el 12 de julio. Aunque no se espera que Pedro Vite, Guillermo Martínez o Adalberto Carrasquilla lleguen a tiempo, pensando en los días de descanso que recibirán tras jugar la Copa del Mundo 2026.