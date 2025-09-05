Por qué Pedro Vite es mejor en Ecuador que en Pumas: estadísticas no mienten

Pedro Vite tiene mayor relevancia y es mejor en Ecuador que en Pumas, pues sí lo marcan las estadísticas. El futbolista ecuatoriano, que llegó al club como refuerzo para el Apertura 2025 de la Liga BBVA MX , tuvo un destacado partido en el que su Selección clasificó al Mundial 2026 luego de empatar a cero goles contra Paraguay.

El mediocampista estuvo involucrado en la elaboración de juego de Ecuador y tuvo mayor relevancia en la parte defensiva, de acuerdo con las estadísticas de Sofascore. El jugador del conjunto de la UNAM, al que se ofreció como refuerzo un crack de Europa , tuvo de calificación 6.8 y recibió una tarjeta amarilla. Además, salió de cambio al minuto 90 por Patrick Mercado.

@pedro_vite45 Pedro Vite tiene mejores estadísticas cuando juega con la Selección de Ecuador que con Pumas

Así son las estadísticas de Pedro Vite con Ecuador

Pedro Vite ha sido convocado en la mayoría de los partidos de Eliminatoria de la Conmebol. En total, el mediocampista ha jugado 8, de los cuales ha sido titular en 7, sumando así 606 minutos en el camino de la Selección de Ecuador rumbo al Mundial 2026.

Vite fue considerado el mejor jugador en un partido de Eliminatoria con su Selección y lleva 2 asistencias, aunque por el momento ninguna anotación. Estas son sus estadísticas con Ecuador:



90% de pases precisos

54% de dribles acertados

43% duelos ganados

1 barrida por partido

4.6 balones recuperados por partido

Así son las estadísticas de Pedro Vite con Pumas

Pedro Vite apenas suma su primer torneo con Pumas, por lo que sus estadísticas son bajas. El ecuatoriano ha disputado 6 de los 7 partidos en el Apertura 2025, sumando en total 464 minutos en el presente torneo.

Vite por el momento no suma ninguna anotación ni asistencia con la UNAM, aunque sí ha sido acreedor a una tarjeta amarilla. Estas son sus estadísticas en la Liga BBVA MX:

