¿Cuál vale más? El anillo de Taylor Swift vs el anillo de Georgina Rodríguez

Dos de las parejas más importantes dentro del mundo deportivo a nivel mundial están a punto de contraer matrimonio. Y es que, en las últimas semanas, tanto Taylor Swift como Georgina Rodríguez recibieron un anillo de compromiso de parte de sus respectivas parejas, Travis Kelce y Cristiano Ronaldo.

Taylor Swift está convertida en una de las cantantes más importantes de la actualidad gracias a los conciertos que ha estelarizado a nivel mundial, mientras que Georgina Rodríguez se ha consolidado como una empresaria y modelo famosa gracias a sus actuaciones en los medios. Ahora bien, ¿cuál de los anillos que les fue entregado vale más?

¿Cuándo inició la relación entre Travis Kelce y Taylor Swift?

Formalmente hablando, la relación entre Travis Kelce, jugador de los Kansas City Chiefs, y Taylor Swift, comenzó en julio del 2023 luego de que el deportista asistiera a un concierto de su pareja en el Arrowhead Stadium, lo cual encendió las alarmas respecto a un vínculo amoroso entre ambos.

El anillo con el que Cristiano Ronaldo le pidió matrimonio a Georgina Rodríguez.



¿Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez estuvieron a punto de separarse?

La situación con Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez es totalmente distinta, pues son varios los años que han estado juntos. De hecho, hace algún tiempo rumores indicaban que la pareja estaba considerando la separación, mismos que fueron descartados por los protagonistas al asegurar que su amor superaba cualquier conflicto.

Anillo de Georgina Rodríguez vs anillo de Taylor Swift.



Hagan grupos de tres y opinen cuál está más bonito y por qué.



¿Cuánto valen los anillos de Taylor Swift y Georgina Rodríguez?

De acuerdo con información de Khordipour, extraoficialmente se habla de que el anillo de compromiso que Travis Kelce le entregó a Taylor Swift asciende a los 550 mil dólares; es decir, alrededor de 10 millones de pesos al día de hoy.

No obstante, todo haría indicar que el anillo de compromiso entregado a Georgina Rodríguez sería más costoso, pues según indica el portal Excelsior Cristiano Ronaldo pagó un total de 700 mil euros, lo que al tipo de cambio actual serían más de 15 millones de pesos, una cantidad por demás espectacular que, sin embargo, no sugiere un gasto excesivo para el futbolista del Al Nassr.