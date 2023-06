Posibles precios para los boletos de Taylor Swift en México

Es oficial. Luego de varios rumores, Taylor Swift llega a México con The Eras Tour, show que se va a presentar en el Foro Sol.

Con tres conciertos confirmados mediante sus redes sociales, la cantante estadounidense ha incluido a nuestro país como uno de los destinos de su gira internacional, no obstante, solo va a visitar la Ciudad de México para presentarse el 24, 25 y 26 de agosto del presente año.

Mediante el sitio oficial de Taylor Swift, los fanáticos ya pueden registrarse para pelear por un lugar en la preventa, pues cabe mencionar, que el registro no garantiza la compra de las entradas, ya que quienes se inscribieron a la venta anticipada mediante Ticketmaster, van a ser seleccionados de forma aleatoria para acceder a la preventa Verifed Fan de Taylor Swift | The Eras Tour debido a la alta demanda.

Cabe mencionar, que para dicho registro es necesario seleccionar unas de las tres fechas programadas para los conciertos. No es posible realizar registros distintos debido a que la autenticación de los usuarios, es mediante número celular.

Taylor Swift 🇲🇽 The Eras Tour México

24, 25 y 26 de Agosto 🗓️

Foro Sol 🏟️

🎫 Precios de Boletos SIN CARGOS y MAPA 🎫

Platino A $7,580

Platino B $6,980

Platino C $5,880

Verde A $4,200

Naranja A $3,680

Verde B $2,580

Naranja B $1,680

Verde C $980

Naranja C $780

General B $1,180… pic.twitter.com/YCdDiLcJQT

— 皿 (@ailoviutl) June 2, 2023