Estas son las 3 pruebas donde competirá el único atleta paralímpico mexicano

Aunque las emociones de los Juegos Olímpicos de Invierno terminaron, ahora toca el turno de los Paralímpicos. Allí México también tiene representación, esto gracias a la especial participación de Arly Velásquez. El hombre de 37 años vivirá un nuevo reto en su carrera al clasificarse a 3 carreras. Por eso aquí se tienen los horarios y días cuando el atleta paralímpico entrará a escena.

¿Cuándo competirá este atleta paralímpico mexicano?

Si recién este 2026 fue la primera ocasión que se abanderó a los atletas invernales, los paralímpicos vivieron la misma suerte. En este caso el nacido en Cancún tuvo un emotivo momento al ser el único en cargar el peso de la bandera en los que serán sus quintos Juegos Paralímpicos de Invierno.

Por ello, al confirmarse sus fechas de competición, el orgullo se vuelve altísimo para todos los que conocen y apoyaron su historia. En ese sentido, su carrera se forjó en la montaña y ahora irá por una quinta participación histórica, que realmente se ve complicada de superar en el futuro inmediato.

Ante eso, sin más, he aquí los días y horarios de participación del mexicano:

7 de marzo a las 3:50 en el Downhill

9 de marzo a las 3:50 en el Super G

13 de marzo con un primer descenso a las 2:00 y un segundo a las 5:30

¿Qué se puede aspirar con este atleta paralímpico?

Evidentemente es aventurado hablar de logros legendarios, pero el 2025 de Arly fue destacado en exceso. Ganó tres medallas de oro en el Winter Park Open de Colorado. Hoy, consiguiendo lo que ningún mexicano ha hecho en la historia paralímpica invernal, tiene toda la experiencia del mundo y nada por perder.

Aquel joven que a los 13 años quedó paralítico y que inició su historia paralímpica en Vancouver 2010, tiene la oportunidad de hacer aún más historia. Suena complicado pensar en un metal brillante, pero estas historias se cuentan en demasía entre los deportistas mexicanos.