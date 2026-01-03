OFICIAL: Jugadores EXTRANJEROS del América en el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

Conoce el listado listado de jugadores extranjeros de cara al Clausura 2026 de la Liga BBVA MX del Club América, en un semestre clave en el que las Águilas buscarán mantener su protagonismo nacional e internacional bajo el mando de André Jardine.

Entre los nombres más destacados se mantiene Allan Saint-Maximin (Francia), la gran “bomba” mediática que llegó en el Apertura 2025 y que continúa como uno de los principales desequilibrantes por la banda izquierda.

En el medio campo, Álvaro Fidalgo (España) continúa como el motor del equipo, pese a los constantes rumores sobre un posible regreso a Europa, el mediocampista se mantiene como el principal referente futbolístico en la media cancha azulcrema. El Clausura 2026 se perfila como un torneo clave para el español, en medio de versiones que lo colocan en el radar de Javier Aguirre, escenario que podría abrirle la puerta para integrarse a la lista final rumbo al Mundial de 2026.

La zaga central mantiene con Sebastián Cáceres (Uruguay), consolidado como el jefe defensivo del equipo. A él se suma la permanencia de Brian Rodríguez (Uruguay), quien decidió quedarse para pelear la titularidad y aportar velocidad y profundidad por las bandas.

Nuevo fichaje del América

La principal novedad en cuanto a refuerzos es Rodrigo Dourado (Brasil), procedente del Atlético de San Luis. El mediocampista llega para asumir el rol de contención fijo, una posición que el club buscaba reforzar tras salidas previas como la de Richard Sánchez, hasta el momento, América no ha anunciado más incorporaciones para el torneo.

En contraste, el club analiza posibles salidas, entre ellas las de Víctor Dávila e Igor Lichnovsky, movimientos que podrían abrir espacios en el plantel extranjero de cara al cierre del mercado.

Su debut en el Clausura 2026

América debutará en el Clausura 2026 el próximo 9 de enero, cuando visite a Xolos de Tijuana en el Estadio Caliente, en un calendario que presenta particularidades importantes. La Liga MX tendrá un torneo sin formato de Play-In, mientras que la Liguilla se disputará sin seleccionados nacionales, lo que modifica el panorama.

Además, las Águilas competirán en dos torneos durante el semestre, al disputar tanto la Liga MX como la Concacaf Champions Cup, uno de los pocos títulos que aún le faltan conquistar a André Jardine desde su llegada al banquillo americanista.