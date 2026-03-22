Estos son los premios que recibieron los finalistas de la Copa del Mundo hace 36 años

El futbol tiene como su gran evento la Copa del Mundo y el tema de los premios es algo que causa bastante morbo. Hace unos meses se confirmó que el ganador del torneo de 2026 se llevará 50 millones de dólares. Y justamente hace unos días un finalista del mundo indicó cuánto recibieron al llegar al partido Argentina vs Alemania. Esta es la diferencia de premios entre la actualidad y hace 36 años.

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¿Cuánto dinero ganaron los finalistas de la final de la Copa del Mundo 1990?

Es claro que el negocio siempre ha sido redondo y que la repartición de premios es algo que se discute con interés de parte de todos los involucrados. Por ejemplo, Argentina recibió 42 millones de dólares por coronarse en 2022. Sin embargo, el campeón del mundo en el 2026 alcanzaría hasta 50 millones de dólares de premio directo.

Y en estos días Sergio Goycochea, uno de los nombres más importantes de aquella Copa del Mundo, comentó en un programa que el seleccionado argentino consiguió un premio individual de más de 50 mil dólares. “Nos llevamos la escalofriante suma de 56 mil dólares producto de la división de partidos, siete. A razón de 8 mil dólares el partido. Y la gloria. La gloria no tiene precio”.

Eso se traduce en un millón, 288 mil dólares en total, pensando en los 23 seleccionados. Pues parece que el arquero habló de los premios de los futbolistas. Pero también especificó que el subcampeonato o el título daban igual en el ámbito económico: “Si hubiéramos salido campeones hubiera sido el mismo dinero”.

¿Cuál es la diferencia de premios entre la Copa del Mundo de 1990 y la actualidad?

Aunque como se indicó desde el inicio, el negocio siempre es seguro. El deporte y la relación con el espectáculo ha dado una vuelta completa, incluso hay conflictos directos de algunos de los involucrados últimamente en la organización de los Mundiales. Algunos dijeron que FIFA se lleva todas las ganancias, esto utilizando a los gobiernos y la inversión de ciudades o naciones enteras.

Pero en cuanto a lo exclusivo de los premios (Goycochea tampoco especificó si esto fue de FIFA), existe una diferencia de prácticamente 48 millones y medio de dólares, hablando de lo ganado por todo el seleccionado nacional. Es decir… un abismo de diferencia.