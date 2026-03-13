Joao Paulo Dias Fernandes, mejor conocido como Paulinho, delantero del Toluca, aparece en la prelista de jugadores convocador por Roberto Martínez para el partido que la Selección de Portugal disputará en contra de México el próximo 28 de marzo con motivo de la reinauguración del Estadio Azteca, una convocatoria que llama la atención por su buen momento como tricampeón de la Liga BBVA MX.

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¿Cuándo fue la última vez que Paulinho fue convocado a la Selección de Portugal?

El nombre de Paulinho no suele ser recurrente en las convocatorias de la Selección de Portugal, pero sí ha tenido algunos llamados e incluso ha convertido goles con el representativo de su país.

De hecho, Paulinho solo ha recibido un llamado para jugar con Portugal cuando era elemento del Sporting Braga para una Fecha FIFA en noviembre del 2020 en donde su selección disputó tres partidos.

Paulinho debutó con Portugal en la victoria por 7-0 sobre Andorra el 11 de noviembre del 2020 en duelo amistoso en el que también marcaron Cristiano Ronaldo y Joao Félix y posteriormente jugó dos encuentros de la UEFA Nations League ante Francia y Croacia en donde sumó 18 minutos entre ambos partidos.

Desde entonces, Paulinho no volvió a ser convocado para jugar con la Selección de Portugal y ahora tendría la oportunidad de demostrar su gran momento con el Toluca, con el que ya ha convertido 53 goles en 75 partidos.

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