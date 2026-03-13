Es el mejor jugador de Pumas UNAM pero la directiva aún no pagó por él y podría irse

Así como Pumas UNAM vendió a un jugador en pleno Clausura 2026, en el mediano plazo podría perder a una de sus grandes estrellas. Resulta que Robert Morales, quien para muchos es el mejor jugador del Club Universidad Nacional en la actualidad, corre riesgo de irse de la institución debido a que los universitarios no pagaron por él.

Mientras un jugador mexicano de 20 años humilló a Pumas, en el Pedregal han encontrado finalmente la pieza que faltaba en la ofensiva, pero la alegría podría durar poco. Es que Robert Morales puede salir de la UNAM tras el Apertura 2026 ya que su ficha aún pertenece a Toluca. A pesar de ser clave para Efraín Juárez, “Pantera” podría marcharse.

Robert Morales: El “intocable” de Efraín Juárez con números que lo avalan

Desde la llegada de Juárez al banquillo auriazul, la jerarquía de Robert Morales no ha admitido debates. El paraguayo ha sido titular en 11 de los 12 encuentros disputados en el semestre, respondiendo con 4 goles y 1 asistencia.

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Además, SofaScore explica que Morales es el motor ofensivo de Pumas, pues lidera la estadística de goles esperados (xG) con un índice de 4.56. También aporta volumen de juego, siendo el jugador que más busca el arco rival, con un promedio de 2.9 disparos por partido (1.3 con dirección a portería).

¿Cuánto debe pagar Pumas a Toluca por Robert Morales?

El problema para la directiva universitaria radica en el origen del acuerdo. Morales aterrizó en CU mediante un préstamo que vence en diciembre de 2026. Los derechos federativos del atacante de 26 años aún pertenecen a los Diablos Rojos del Toluca, club que en su momento lo adquirió libre tras su paso por Cerro Porteño.

Según reportes de Publimetro, si Pumas desea evitar que el paraguayo regrese al Infierno tras el Apertura 2026, deberá desembolsar una cifra cercana a los 3 millones de dólares, un número que parece elevado.

Al paraguayo solo le falta firmar contrato para llegar a préstamo a Pumas|@TolucaFC

Riesgo de fuga: El mercado acecha al "Pantera"

Con 26 años y un valor de mercado que podría dispararse si mantiene esta inercia goleadora, Pumas se enfrenta a un dilema financiero: invertir cuanto antes los 3 millones de dólares para fichar a Robert Morales o seguir juntando dinero y rezando para que el resto de equipos no pongan sus ojos en el paraguayo.

