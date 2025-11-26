Fortnite anuncia el final de capítulo más ambicioso de su historia y un proyecto cinematográfico con Quentin Tarantino

Epic Games confirmó que el sábado 29 de noviembre, los jugadores podrán vivir Hora Cero, un evento en vivo que promete redefinir el universo del popular battle royale. La cita será a la 1 PM (México) / 4 PM (Argentina) y marcará la épica conclusión del capítulo vigente, donde una coalición de leyendas deberá enfrentar la amenaza de la Presencia Oscura.

El hype no termina ahí. Un día después, el 30 de noviembre, a la misma hora, llegará el esperado estreno de El Capítulo Perdido: La Venganza de Yuki, un proyecto que combina el universo estilizado de Fortnite con la visión única de uno de los directores más influyentes del cine: Quentin Tarantino.

La Venganza de Yuki: el capítulo perdido de Kill Bill cobra vida en Fortnite

Durante más de dos décadas, Quentin Tarantino mencionó ocasionalmente un arco narrativo que nunca fue filmado para Kill Bill: La Venganza de Yuki. Este capítulo inédito finalmente verá la luz gracias a una colaboración histórica entre el cineasta y Epic Games.

El proyecto, desarrollado con Unreal Engine y modelos oficiales de personajes de Fortnite, estará protagonizado por Uma Thurman, retomando el estilo característico de acción estilizada que marcó a Kill Bill como un referente del cine moderno. Más que una simple pieza adicional, El Capítulo Perdido se presenta como una obra que mezcla narrativa cinematográfica con estética y tecnología del videojuego.

Este estreno convierte a Fortnite en una plataforma multimedia definitiva: un espacio donde convergen música, películas, animación, videojuegos y ahora narrativas inéditas del cine de culto.

Cómo participar en el evento Hora Cero

Epic Games recomienda tener Fortnite actualizado con anticipación para evitar contratiempos. Hora Cero aparecerá en la sección Descubrir, dentro de la fila “Creado por Epic”.

Apertura de puertas: 12:20 PM (México) / 3:20 PM (Argentina)

12:20 PM (México) / 3:20 PM (Argentina) Inicio del evento: 1 PM (México) / 4 PM (Argentina)

La experiencia será simultánea para todos los jugadores, como ya es tradición en los eventos masivos de Fortnite.Para quienes deseen conocer más detalles, Epic habilitó información ampliada en los blogs oficiales de Fortnite Hora Cero y El Capítulo Perdido.