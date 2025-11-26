deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Esports
Nota

Gilberto Mora crece como la espuma: lo incluyeron en esta clasificación que pocos consiguen

El joven mediocampista mexicano está llamado a ser una estrella mundial en el futuro y así lo premiaron en el videojuego EA FC26

Gilberto Mora y su calificación en el EA FC26
TV Azteca
Gilberto Mora y su calificación en el EA FC26
Rodrigo Acuña
Esports
Compartir

Gilberto Mora acaparó la atención de todos los aficionados del futbol durante el Mundial Sub-20 de Marruecos 2025 y, mientras se espera que sea titular ante Tigres por los cuartos de final de la Liguilla , el joven talento de 17 años fue integrado al videojuego EA FC26 (anteriormente conocido como “FIFA”) y los desarrolladores le brindaron al mexicano una calificación asombrosa.

La calificación de Gilberto Mora en el EA FC26

Recientemente, Gilberto Mora fue incluido a la base de datos del juego tras haber cumplido los 17 años de edad y obtuvo una valoración inicial de 73 puntos. Automáticamente, este número lo coloca como uno de los mayores prospectos dentro del videojuego nacidos en el año 2008 , además de ya integrar el top 10 de futbolistas mexicanos con mayor media global dentro del EA FC26.

Gilberto Mora EA FC26
Crédito: X / Captura de pantalla
Las estadísticas de Gilberto Mora en el EA FC26

Gilberto Mora será una estrella mundial y así lo dice el EA FC26

La media general del mediocampista de Tijuana no fue el único valor que llamó la atención de los gamers. Resulta que Mora cuenta con un potencial de crecimiento de 87 puntos en el modo de juego “Modo Carrera”. Esto quiere decir que el mexicano podría alcanzar dicha puntuación en este apartado del videojuego, colocándolo como uno de los pocos jugadores en poder alcanzar dicha valoración. Sin lugar a dudas, será un objetivo primordial para cualquier club.

TE PUEDE INTERESAR:

Gilberto Mora no estará en EA FC Ultimate Team

El videojuego desarrollado por Electronic Arts es popularmente conocido por el modo de juego “FC Ultimate Team”, donde los usuarios pueden crear su propio club adquiriendo sus propios jugadores mientras batallan en línea con otros gamers para mostrar quién es el mejor. Sin embargo, Gilberto Mora no estará en este apartado.

Resulta que EA FC26 no cuenta con los derechos oficiales de la Liga BBVA MX ni de ninguno de los clubes, por lo que la liga no está incluida dentro del modo “FC Ultimate Team”. No obstante, los aficionados podrán utilizar a Gilberto Mora en el modo de juego “Modo Carrera”, donde el mexicano fue integrado en la sección de jugadores que se encuentran como “Agente Libre”. Esto significa que cualquier club podrá ficharlo de forma gratuita solamente negociando su salario.

Selección Mexicana
ES TENDENCIA
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Rodrigo Acuña

Te Recomendamos

Thumbnail
Esports
Just Dance 2026: ¿La mejor evolución de la saga? | AZE Review
Thumbnail
Esports
ROG Xbox Ally X ¿La portátil más poderosa del gaming? | AZE Review
Thumbnail
Esports
Plants vs Zombies Replanted – El regreso perfecto del clásico | AZE Review
Thumbnail
Esports
Ninja Gaiden 4 - Acción, Sigilo y Combates Épicos | AZE Review
Thumbnail
Esports
Battlefield 6: El regreso más grande de la saga | AZE Review
Thumbnail
Esports
Ed Boon: el legado de Mortal Kombat | Entrevista exclusiva AZE
Thumbnail
Esports
DYING LIGHT: THE BEAST – ¿El regreso del verdadero survival horror? | AZE REVIEW
Thumbnail
Esports
EA SPORTS FC 26 escuchó a los fans ¿El mejor de la saga? | AZE Review
Thumbnail
Esports
Sonic Racing: CrossWorlds. Velocidad, dinamismo y mucha diversión | AZE Review
Thumbnail
Esports
Metal Gear Solid: Snake Eater | El regreso de una leyenda | AZE Review
×
×