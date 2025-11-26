Gilberto Mora crece como la espuma: lo incluyeron en esta clasificación que pocos consiguen

Gilberto Mora acaparó la atención de todos los aficionados del futbol durante el Mundial Sub-20 de Marruecos 2025 y, mientras se espera que sea titular ante Tigres por los cuartos de final de la Liguilla , el joven talento de 17 años fue integrado al videojuego EA FC26 (anteriormente conocido como “FIFA”) y los desarrolladores le brindaron al mexicano una calificación asombrosa.

La calificación de Gilberto Mora en el EA FC26

Recientemente, Gilberto Mora fue incluido a la base de datos del juego tras haber cumplido los 17 años de edad y obtuvo una valoración inicial de 73 puntos. Automáticamente, este número lo coloca como uno de los mayores prospectos dentro del videojuego nacidos en el año 2008 , además de ya integrar el top 10 de futbolistas mexicanos con mayor media global dentro del EA FC26.

Crédito: X / Captura de pantalla Las estadísticas de Gilberto Mora en el EA FC26

Gilberto Mora será una estrella mundial y así lo dice el EA FC26

La media general del mediocampista de Tijuana no fue el único valor que llamó la atención de los gamers. Resulta que Mora cuenta con un potencial de crecimiento de 87 puntos en el modo de juego “Modo Carrera”. Esto quiere decir que el mexicano podría alcanzar dicha puntuación en este apartado del videojuego, colocándolo como uno de los pocos jugadores en poder alcanzar dicha valoración. Sin lugar a dudas, será un objetivo primordial para cualquier club.

¡Me llamaron loco!



Gilberto Mora en FC 26 pic.twitter.com/UNSdgUNZCk — Isaac Escorcia (@EscorciaMx) November 21, 2025

TE PUEDE INTERESAR:



Gilberto Mora no estará en EA FC Ultimate Team

El videojuego desarrollado por Electronic Arts es popularmente conocido por el modo de juego “FC Ultimate Team”, donde los usuarios pueden crear su propio club adquiriendo sus propios jugadores mientras batallan en línea con otros gamers para mostrar quién es el mejor. Sin embargo, Gilberto Mora no estará en este apartado.

🆕🇲🇽 La joven Promesa del fútbol mexicano Gilberto Mora (16 años) dice presente por primera vez en el #FC26



▶️ Esta disponible como Agente Libre (Modo Carrera) y en la Selección Mexicana. pic.twitter.com/CmK481bxX4 — modocarrera_07 (@MCFifa_Colombia) November 21, 2025

Resulta que EA FC26 no cuenta con los derechos oficiales de la Liga BBVA MX ni de ninguno de los clubes, por lo que la liga no está incluida dentro del modo “FC Ultimate Team”. No obstante, los aficionados podrán utilizar a Gilberto Mora en el modo de juego “Modo Carrera”, donde el mexicano fue integrado en la sección de jugadores que se encuentran como “Agente Libre”. Esto significa que cualquier club podrá ficharlo de forma gratuita solamente negociando su salario.