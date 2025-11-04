¡Springfield aterriza en Fortnite! Los Simpson debutan en el Battle Royale con un evento histórico

Fortnite vuelve a romper el internet con uno de los crossovers más grandes y esperados en años: Los Simpson llegan oficialmente al Battle Royale. Por primera vez en más de una década, la icónica serie animada regresa al mundo de los videojuegos, y lo hace en grande, transformando por completo la experiencia del Battle Royale y llevando a los jugadores directo a Springfield.

🍩💥 ¡Springfield aterriza en la isla!



Los Simpson llegan a Fortnite este 1 de noviembre, junto con todo el caos, humor y estilo de la familia más famosa del mundo. 🏠🎮



El anuncio se volvió viral luego de que Fortnite confirmara que pensiones, referencias clásicas y humor absurdo de Los Simpson formarán parte de esta temporada especial. Los jugadores saltarán desde el autobús directo a la Isla Springfield, un nuevo mapa para 80 jugadores que busca recuperar la esencia “clásica” del Battle Royale: partidas más rápidas, jugabilidad directa y una ambientación en cel-shading fiel al estilo de la serie.

Cada semana habrá cambios en la isla, artefactos temáticos, nuevas bromas y rotaciones en la tienda, además de un elemento que marca un precedente en Fortnite: cortos animados producidos por Gracie Films y Epic Games, disponibles globalmente en Disney+ y en los canales sociales de Fortnite. El primero se estrena hoy, y a partir del 10 de noviembre se lanzará un corto nuevo cada lunes, revelando cómo evoluciona la historia y el mapa. Estos también podrán verse dentro del juego en la pestaña “Misiones”.

Junto al mapa llega el Pase de Batalla Springfield, que incluye atuendos premium de Homero, Marge, Flanders, Palito de pez Blinky y Bananín, todos con animaciones y diseños inspirados en la serie. Además, quienes vinculen su cuenta de Epic con Disney antes del 28 de febrero de 2026 recibirán el planeador de Kang y Kodos completamente gratis.

La celebración también se expande a otros modos: este fin de semana estará disponible el modo Delulu de Los Simpson, y Rocket League se une con un evento por tiempo limitado que incluye recompensas especiales.

Para redondear el crossover, Disney+ transmitirá una partida global en vivo desde la Stockholm Comic Con este 2 de noviembre, y el mismo día Fox estrenará un episodio nuevo con un guiño especial a Fortnite.

Con más de 35 años al aire, Los Simpson siguen reinventándose, y su llegada a Fortnite podría convertirse en uno de los eventos más grandes en la historia del juego. ¿Listo para visitar Springfield?