Rafael ‘Divino’ Espinoza, anuncia pelea ante Khegai en San Luis Potosí

¡ES OFICIAL! Rafael ‘Divino’ Espinoza regresa a pelear a México, en donde pondrá en disputa su título de peso pluma versión Organización Mundial de Boxeo, midiendo fuerzas en contra de Arnold Khegai, un aguerrido boxeador ucraniano que buscará quitarle al azteca ese título que está en su cintura.

‘Divino’ Espinoza junto a su promotora Zanfer, dieron el anuncio este jueves 16 de octubre en San Luis Potosí, pues el combate se celebrará en la Arena Potosí que ya ha tenido pugilismo hace unos meses, con el duelo de Misael Rodríguez en contra de Omar Chávez.

Junto a la pelea estelar del Divino Espinoza a casi un mes del combate, se dieron a conocer otros combates, como el que tendrá Emiliano Vargas ante Jonathan Montrel a diez rounds, o el choque de Richard Torrez Jr ante Tomas Salek.

Divino Espinoza, ilusionado de pelear en México

En la conferencia de prensa de este jueves, el campeón pluma de la OMB, celebró tener la chance de pelear en México y aparecer en San Luis Potosí, subrayando que su carrera no solo la quiere hacer en Estados Unidos, sino en México y espera sea una de varias que puedas ocurrir en suelo azteca.

“Este evento es una cartelera de Las Vegas, Nevada que está en San Luis. Gracias por el apoyo. Una cartelera de este tipo no se repetirá próximamente o si a la gente le gusta sí, ojalá que se pueda hacer historia y hacerla en México. Les diré que daré el corazón como en todas las peleas. Peleó por mi gente. Quiero tener contenta a la gente, ellos nos hacen como peleador y yo hago mi trabajo por ustedes, son los que pagan un boleto, que se vayan felices a su casa. Ojalá que vengan todos a ver la pelea del 15 de noviembre y que sea una de las noches de boxeo que vienen aquí".

¿Quién es Arnold Khegai el rival de Divino Espinoza?

Arnold Khegai es un peleador nacido en Ucrania con residencia en Los Angeles. Tiene 33 años y es apodado Arni.

Su debut se dio el 28 de octubre del 2015 derrotando por nocaut en el primer asalto a Chyngyz Akhmat.

Con una carrera de 10 años y una marca de 23 victorias con 14 nocauts, además de dos derrotas y un empate, anhela ser el verdugo de Espinoza.