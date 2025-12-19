¿Cuándo saldrá el nuevo videojuego de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Comienza la cuenta regresiva para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 , mismo que será sin duda el evento más importante que el apartado deportivo tendrá el siguiente año. Ante ello, el apartado de los videojuegos no se podría quedar atrás, por lo que espera sacar un título que supere las expectativas.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá, por lo que desde ya se vislumbran muchas sorpresas en distintos ámbitos para el gusto de los fanáticos. Una de ellas, sin duda, es la llegada de un nuevo videojuego gracias a la colaboración entre la FIFA y Netflix.

¿Cómo será el nuevo videojuego de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Fue a través de sus redes sociales que Netflix confirmó una colaboración con la Federación Internacional de Futbol Asociación. La idea es que ambas, en conjunto, realicen el videojuego oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, misma que se llevará a cabo entre junio y julio del próximo año.

Ambas marcas, en conjunto con la desarrolladora Delphi Interactive, se unirán en el mundo virtual y los videojuegos con una nueva edición para el siguiente Mundial, hecho que la FIFA hizo mientras colaboró en EA Sports para las Copas de 1998 y hasta el Mundial de Qatar 2022.

No obstante, y con la ruptura de EA con la FIFA en 2023, ahora el máximo organismo del futbol decidió aliarse con Netflix para la llegada de un nuevo título cuyo nombre es desconocido hasta ahora, pero que se espera logre superar las expectativas de los millones de amantes a este deporte, en un videojuego que solo estará disponible para los suscriptores de la plataforma de streaming.

¿Cuándo sale el videojuego del Mundial 2026?

Cabe mencionar que, hasta el momento de esta nota, ni la FIFA ni Netflix han dado a conocer una fecha exacta para la llegada de este videojuego. Lo que es un hecho es que este saldrá antes del jueves 11 de junio, fecha del inicio de la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026.