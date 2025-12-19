La espectacular FOTO de Bad Bunny sosteniendo la máscara de Penta, el Zero Miedo

Los conciertos de Bad Bunny en la Ciudad de México , más precisamente en el Estadio GNP Seguros, han superado cualquier tipo de expectativas. Son miles de personas las que han disfrutado de las canciones del Conejo Malo, destacando algunos luchadores mexicanos como Penta, el Zero Miedo.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

El nacido en Ecatepec ha aprovechado su etapa en México como parte de la promoción rumbo a Guerra de Titanes para formar parte de uno de los conciertos de Bad Bunny, quien recientemente sorprendió con una estupenda foto en donde tiene la máscara de la superestrella de la WWE.

Bad Bunny y la foto que tiene con la máscara de Penta, el Zero Miedo

Fue a través de redes sociales, más precisamente X, en donde circula una foto de Bad Bunny junto a la máscara de Penta, el Zero Miedo. Vale decir que el luchador mexicano es uno de los más populares que hay en la WWE, lo cual se refleja en el número de vistas de esta imagen.

Bad Bunny con una máscara de Penta Zero Miedo 🇲🇽🐐 pic.twitter.com/UGHZdPwJQ9 — Indie 505 (@Indie5051) December 18, 2025

En la misma, aparece el propio Bad Bunny sentado justo fuera de “La Casita”. El puertorriqueño se encuentra mirando hacia el piso con un vaso; sin embargo, lo que destaca es la máscara de Penta en su rodilla izquierda, misma que ha utilizado en su etapa dentro de la WWE.

Vale decir que el nativo de la Ciudad de México no es el único luchador que ha formado parte de estos conciertos, pues junto a él otras estrellas de la AAA y la WWE estuvieron en el evento. Entre estas destacaron figuras de la talla de El Mesías, Dorian Roldán, La Parka y Mr. Iguana.

¿Bad Bunny se robó a la Yesca?

En otra foto que circula en redes también se muestra a Bad Bunny portando en su hombro a la Yesca, peluche que ha acompañado a Mr Iguana en su etapa dentro de la WWE y que se ha convertido en uno de los personajes más importantes e icónicos que el luchador mexicano tiene hasta ahora.