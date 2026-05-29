Call of Duty: Modern Warfare 4 desata una guerra global con increíble traíler

Activision reveló oficialmente Call of Duty: Modern Warfare 4, la nueva entrega de una de las franquicias más exitosas de la industria, que llegará el próximo 23 de octubre de 2026 a PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC y Nintendo Switch 2.

Bajo el lema “Guerra sin límites”, Modern Warfare 4 presenta una historia que lleva el conflicto a una escala global. La campaña sitúa a los jugadores en medio de una invasión masiva de Corea del Sur por parte de Corea del Norte, siguiendo la historia de Park, un joven soldado que debe sobrevivir al colapso de las líneas defensivas mientras el mundo se acerca a una crisis internacional sin precedentes.

Te puede interesar: Colombia conquista Barrios Latinos: el torneo que fusionó Call of Duty: Mobile y freestyle en Latinoamérica

Al mismo tiempo, el legendario Captain Price opera fuera de los límites oficiales en una misión personal de venganza que terminará conectándose con una amenaza capaz de alterar el equilibrio mundial. La narrativa promete combates de gran escala, operaciones encubiertas, persecuciones internacionales y algunos de los escenarios más ambiciosos vistos en la saga, incluyendo Corea, Nueva York, París y Mumbai.

En el apartado multijugador, Infinity Ward apuesta por una experiencia más táctica y precisa gracias al nuevo sistema denominado Autoridad Balística, que elimina completamente el bloom de las armas, mejora la respuesta del retroceso y optimiza la visibilidad durante los enfrentamientos. Además, el sistema de movimiento incorpora nuevas opciones de desplazamiento, escalada y travesía sin abandonar la esencia militar que caracteriza a la franquicia.

“Saúl ‘Canelo’ Álvarez nos representa” - Rodrigo Pérez, Director de marca de Call of Duty Latam

El lanzamiento incluirá 12 mapas completamente nuevos, escenarios exclusivos para Gunfight y Big War, además del innovador mapa dinámico Kill Block, capaz de modificar su estructura entre rondas mediante más de 500 configuraciones posibles.

Por si fuera poco, DMZ regresa con una propuesta más profunda enfocada en la extracción, donde los jugadores deberán infiltrarse en zonas de guerra para obtener recursos valiosos mientras enfrentan decisiones estratégicas, alianzas temporales y constantes riesgos de traición.

Te puede interesar: Call of Duty presenta Warzone Resurgence Series 2026: El nuevo circuito competitivo

Las preventas ya están disponibles, incluyendo una Edición Bóveda con contenido exclusivo, acceso anticipado a la beta abierta y beneficios especiales para la experiencia DMZ. Con su combinación de narrativa cinematográfica, combate refinado y nuevas mecánicas, Modern Warfare 4 apunta a convertirse en uno de los lanzamientos más importantes del año.