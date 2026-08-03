¿Cuándo se reanuda el Apertura 2026? Esta es la fecha oficial del regreso de la Liga BBVA MX

Tras el cierre de la Jornada 3, el calendario de la Liga BBVA MX entra en una pausa obligada para dar paso a la Leagues Cup 2026, este parón marca un alto total en el certamen local, permitiendo que la atención deportiva se centre por completo en el torneo binacional.

La Leagues Cup se trata de un formato en el que compite la totalidad de los clubes de la Liga MX frente a todos los representantes de la MLS (Major League Soccer).

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Debido a que la gran mayoría de la competencia se disputa en estadios de Estados Unidos y Canadá, los equipos mexicanos se ven obligados a viajar y mantenerse concentrados fuera del país, lo que hace logísticamente imposible continuar con el torneo local de forma simultánea.

La Leagues Cup es un torneo avalado oficialmente por la Concacaf, el cual, además del trofeo en disputa, otorga clasificaciones directas a la Copa de Campeones de la Concacaf (Concachampions). Por esta razón, tanto la Liga MX como la MLS detienen su actividad para darle máxima prioridad a la competencia internacional.

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Así se juega la Leagues Cup 2026: Conoce el nuevo formato

El torneo se llevará a cabo del 4 de agosto al 6 de septiembre y contará con la participación de 36 equipos (18 de la Liga BBVA MX y 18 clasificados de la MLS). Como gran novedad de esta edición, la competencia se jugará por primera vez con partidos en México, teniendo como sedes los estadios del Toluca, Tigres y América.

A continuación, los puntos clave para entender el funcionamiento del certamen:

Fase Uno: Enfrentamientos directos (4 al 13 de agosto)



Se disputarán 54 partidos en esta ronda. Cada club jugará tres encuentros y los cruces serán exclusivamente entre equipos de la Liga MX contra equipos de la MLS .

. Para equilibrar la competencia, los clubes se dividen en dos regiones (Este y Oeste) y se acomodan en tres niveles (Tiers 1, 2 y 3) de acuerdo con su clasificación en un ranking combinado.

Sistema de puntuación y desempates

En la Leagues Cup no existen los empates. Si un juego termina igualado en los 90 minutos reglamentarios, el ganador se define mediante una tanda de penales. Los puntos se reparten de la siguiente manera:



3 puntos por victoria en tiempo regular.

por victoria en tiempo regular. 2 puntos por victoria en penales.

por victoria en penales. 1 punto por derrota en penales.

Clasificación y Rondas Definitivas (25 de agosto al 6 de septiembre)



Tablas por liga: Los puntos acumulados en la Fase Uno se reflejarán en una tabla general separada por liga (una exclusiva para la Liga MX y otra para la MLS).

Los puntos acumulados en la Fase Uno se reflejarán en una tabla general separada por liga (una exclusiva para la Liga MX y otra para la MLS). Fase de eliminación: Los 4 mejores equipos de cada tabla (8 en total) avanzarán directamente a los Cuartos de Final. A partir de esa instancia, se jugará a eliminación directa a un solo partido, sin tiempos extras, hasta llegar a la Gran Final el 6 de septiembre.

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