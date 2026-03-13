¿Cuándo son los Octavos de Final de Vuelta de la Concachampions 2026?

Concluyó la actividad de los juegos de Ida de la Concachampions 2026 con resultados adversos para los equipos mexicanos que los obligarán a remontar en la Vuelta que ya tiene fecha para disputarse.

¿Cuándo se jugarán los partidos de Vuelta de los Octavos de Final de la Concachampions?

Toluca y Tigres tendrán que remar contra corriente para remontar sus respectivos partidos ante San Diego FC y Cincinnatti, luego de caer en sus juegos de Ida.

Por su parte, el América logró ganar por la mínima ventaja a Philadelphia Union, pero no podrá confiarse ya que ahora tendrá que viajar a los Estados Unidos si quiere avanzar a los Cuartos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

Cruz Azul y Rayados protagonizan el único duelo de mexicanos en Octavos de Final y La Máquina sacó ventaja en su visita al Estadio BBVA. Los juegos de Vuelta de la Concachampions se jugarán entre el martes 17 al jueves 19 de marzo.

Juan Brunetta of Tigres during the round of 16 first leg match between FC Cincinnati and Tigres UANL as part of the CONCACAF Champions Cup 2026, at TQL Stadium, on March 12, 2026 in Cincinnati, Ohio, United States.|Jorge Martinez/Jorge Martinez

Partidos de los Octavos de Final de Vuelta de la Concachampions 2026

Cruz Azul vs Rayados | martes 17 de marzo

Alajuelense vs LAFC | martes 17 de marzo

Toluca vs San Diego FC | miércoles 18 de marzo

América vs Philadelphia Union | miércoles 18 de marzo

Inter Miami vs Nashville | miércoles 18 de marzo

Seattle Sounders vs Vancouver Whitecaps | miércoles 18 de marzo

Tigres vs Cincinnati | jueves 19 de marzo

