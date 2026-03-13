CONFIRMADO: Desde Europa, apuntan que Cruz Azul ficharía a un mexicano que milita en Europa para el siguiente torneo

El nombre de Julián Araujo comenzó a aparecer en el radar de Cruz Azul como una posible opción para reforzar la lateral derecha en el próximo mercado de verano. La directiva analiza alternativas tras la salida de Jorge Sánchez, quien dejó el equipo para incorporarse al PAOK FC durante el Clausura 2026.

Aunque el club ha apostado por Omar Campos para cubrir esa zona del campo en lo que resta del torneo, ese lado de la cancha no es del dominio del jugador. La directiva celeste mantiene la intención de sumar un jugador con experiencia internacional para fortalecer el plantel de cara al siguiente semestre.

De acuerdo con información difundida por el periodista, Ekrem Konur, el lateral mexicano aparece entre los candidatos que el conjunto cementero observa para ocupar la banda derecha. El perfil del jugador resulta atractivo por su capacidad para incorporarse al ataque, su velocidad y su experiencia en distintas ligas.

Actualmente, Araujo milita en el Celtic FC, donde juega a préstamo procedente del AFC Bournemouth. Su rendimiento en el futbol escocés lo ha mantenido como titular habitual durante la temporada, y probablemente juega la Copa Mundial de la FIFA 2026 con México.

Julián Araujo, una opción para La Máquina que dependerá del mercado de verano

La posible operación no luce sencilla, el futbolista pertenece contractualmente al Bournemouth y su cesión con el Celtic se extiende hasta junio de 2026, situación que condiciona cualquier movimiento inmediato desde otros clubes.

Además, el equipo escocés cuenta con prioridad para negociar la permanencia del jugador una vez que concluya el préstamo. Este escenario podría limitar las opciones de otros equipos interesados en el lateral mexicano.

El rendimiento del defensor en Europa también ha influido en su valor de mercado, que ha aumentado durante la temporada. Esto representa otro factor que la directiva celeste deberá considerar si decide avanzar en la negociación.

Por ahora, el interés de Cruz Azul se mantiene en etapa de análisis. La decisión final dependerá de cómo evolucione la situación contractual del jugador y de las condiciones que se presenten en el mercado de transferencias del próximo verano.