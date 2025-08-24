Keylor Navas confiesa sus secretos más ocultos y no te imaginas cuál es una de sus grandes pasiones

Keylor Navas, flamante refuerzo de los Pumas de la UNAM, ya está haciendo que sus nuevos compañeros entiendan la manera en la que él ve el futbol. El costarricense se ha dicho muy contento viviendo en México, pero también tiene un canal de Youtube en el que constantemente sube recomendaciones, sugerencias o da a conocer un poco de su vida diaria y sus gustos.

Recientemente Navas subió un video en el que revele algunos de sus más guardados secretos. Reconoce que una de sus pasiones son las motos y el otro es cocinar. La leyenda del Real Madrid, reconoció que tiene una escuela de motocross para niño en Costa Rica y que su objetivo es que los jóvenes practique un deporte que a ellos les guste.

“En este vídeo les comparto algunas de mis pasiones más ocultas que no suelo mostrar públicamente. Algunas me encantan, con alguna me estreso y con otras me desestreso... Seguro que más de una (vean hasta el final) les sorprenderá!”, se puede leer en el título del video que subió a Youtube.

Keylor Navas, amante de las motos, puntualidad, la pesca y la UFC

En su canal de Youtube, Keylor Navas reconoce que una de sus más grandes pasiones son las motos y practicar el motocross. Resalta que tiene una escuela en Costa Rica y que le parece impresionante como los que practican dicho deporte pueden hacer tantas cosas en una motocicleta. También reconoce que se estresa cuando se le hace tarde o ve que el tiempo pasa y su familia no se apura.

“Me hice de un equipo de motocross en Costa Rica. Estoy apoyando el deporte y los chicos están cubriendo el campeonato nacional y esperamos que pronto puedan ir al plano internacional y cumplir sus sueños. El deporte de motocross es muy bonito y me desestresa mucho verlo, me parece increíble los que corren”, señala el portero.

También reconoce que le encanta pescar y que eso lo hace en familia. Lo acompaña su mujer y sus hijos y pasan un rato agradable y relajante. Keylor Navas se tardó en llegar a Pumas, pero al final lo logró.

Cuando se pensaba que su pase se caía y se mantendría en el Newell’s del futbol argentino, el portero costarricense logró romper esa llave y ahora es el capitán y emblema de los universitarios. Los de la UNAM sumaban dos derrotas en el inicio de la temporada y no tenían un portero confiable, pero ahora con Navas ya suman cinco puntos, dos empates y una victoria.