Tras rumores de salida, este DÍA termina el CONTRATO de Efraín Juárez en Pumas

Han pasado algunas horas desde que se confirmó el fracaso de Pumas en el Clausura 2026 al caer en la gran final ante Cruz Azul en la cancha del Olímpico Universitario y, sin duda, uno de los nombres más sonados en las redes sociales es el de Efraín Juárez.

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Efraín Juárez llegó hace poco más de un año al conjunto del Pedregal, pero fue hasta este torneo que logró llevar a Pumas a la gran final de la Liga BBVA MX. Ahora, y en medio de los rumores que indicaban que saldría del conjunto capitalino, vale conocer el día en que su contrato termina con el club.

¿Cuándo termina el contrato de Efraín Juárez con Pumas?

Lo primero a tener en cuenta es que Efraín Juárez se mantendrá en Pumas durante el Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, por lo que, con ello, se termina cualquier rumor que hable de su salida después de haber perdido la gran final del torneo pasado frente a Cruz Azul.

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De acuerdo con información del portal Récord, el contrato de Efraín Juárez con los Pumas de la UNAM culmina a finales de este año; es decir, en los próximos seis meses. Ante esta situación, todo haría indicar que, si las cosas no salen como desea, el DT saldría del club a finales de este año.

Eso sí, vale mencionar que Efraín Juárez ha ayudado a que Pumas regrese al protagonismo después de muchos años de espera, por lo que no se descarta que la directiva universitaria haga lo necesario para retenerlo durante más torneos pese a su deseo de ir a Europa.

¿Qué jugadores podrían llegar a Pumas para el siguiente torneo?

Si bien hasta el momento no existen rumores respecto a los jugadores que llegarán a Pumas para el Apertura 2026, la realidad es que el cuadro universitario debe reforzar áreas puntuales, entre las que destacan la lateral derecha, un mediocampista ofensivo y un delantero que aguarde su lugar en la banca.