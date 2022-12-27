¿Cuándo volverá Lionel Messi al PSG tras Qatar 2022?

Después de ganar el Mundial de Qatar 2022 con la Selección de Argentina, Lionel Messi recibió un periodo excepcional de vacaciones y Christophe Galtier, técnico del PSG, dio a conocer la fecha en la que el jugador volverá a incorporarse a los entrenamientos.

De acuerdo al estratega del Paris Saint-Germain, "el 2 o el 3 de enero" será el día que regrese el astro argentino.

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"Leo ha completado un gran Mundial. Por su victoria, tuvo que volver a Argentina para celebrarlo y decidimos que hiciera una pausa hasta el 1º de enero", declaró el estratega, que agregó que el argentino tendrá "trece o catorce días de recuperación", antes de ser operativo.

Messi goza así de un mayor periodo de vacaciones que otros jugadores mundialistas, incluso que el francés Kylian Mbappé, que también disputó la final y que, por deseo propio, se incorporó a los entrenamientos del PSG tres días después de la misma.

El entrenador indicó que han previsto un plan "diferenciado" para cada jugador que disputó el Mundial, ya sean Messi y Mbappé, pero también otros como Achraf Hakimi, que llegó a semifinales con Marruecos, o Neymar y Marquinhos, cuartofinalistas con Brasil.

En el caso de Mbappé y Hakimi, que enseguida se reincorporaron a los entrenamientos, Galtier aseguró que estarán disponibles para el partido liguero que disputará este miércoles su equipo contra el Estrasburgo, pero aseguró que podrán tener un tiempo "de recuperación física y sobre todo mental" en otro momento de la temporada.

Destacó el Mundial de ambos, que han jugado todos los partidos y que, en el caso del delantero fue "el máximo goleador del torneo" y del marroquí "el mejor lateral" e insistió en que "se buscará en qué momento se puede oxigenar su calendario para que descansen".

¿Cuándo volverá Neymar?

En cuanto a Neymar, aseguró que está "bien físicamente", con el tobillo, que le obligó a perderse un partido en Qatar 2022, "recuperado" y "bien mentalmente, con muchas ganas de retomar la competición".

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También aseguró que se encuentran en buenas condiciones los españoles Carlos Soler y Pablo Sarabia y el portugués Vitinha, "que se incorporaron a los entrenamientos cuando estaba previsto".