¿Cuándo vuelve la actividad de la Liga BBVA MX tras el parón por la Leagues Cup 2026?

La Liga BBVA MX está lista para reanudar las acciones del Torneo Apertura 2026 este sábado 15 de agosto, tras concluir la primera etapa del parón por la Leagues Cup 2026. La cuarta jornada del certamen local marcará el regreso del balompié mexicano con nueve compromisos distribuidos a lo largo del fin de semana.

El receso en el calendario local comenzó el pasado 2 de agosto al finalizar la Jornada 3, dando paso al torneo binacional entre los clubes de la Liga MX y la Major League Soccer (MLS). Tras disputarse la fase regular del certamen internacional, los equipos aztecas vuelven a concentrarse en la tabla general antes de retomar las fases eliminatorias programadas para finales de mes.

Calendario de la Jornada 4 - Apertura 2026

Sábado 15 de agosto

Atlante vs. Toluca: 17:00 hrs | Estadio Banorte

17:00 hrs | Estadio Banorte Monterrey vs. FC Juárez: 19:00 hrs | Estadio BBVA

19:00 hrs | Estadio BBVA Atlas vs. Tigres UANL: 21:00 hrs | Estadio Jalisco

Domingo 16 de agosto

Pumas UNAM vs. Querétaro: 12:00 hrs | Estadio Olímpico Universitario

12:00 hrs | Estadio Olímpico Universitario Club América vs. Atlético de San Luis: 17:00 hrs | Estadio Banorte

17:00 hrs | Estadio Banorte Santos Laguna vs. Chivas de Guadalajara: 19:00 hrs | Estadio Corona

19:00 hrs | Estadio Corona Xolos de Tijuana vs. Cruz Azul: 21:00 hrs | Estadio Caliente

Lunes 17 de agosto

Necaxa vs. León: 19:00 hrs | Estadio Victoria

19:00 hrs | Estadio Victoria Pachuca vs. Puebla: 21:00 hrs | Estadio Hidalgo

(Todos los horarios corresponden al tiempo del centro de México)

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El reinicio de las actividades locales presenta platillos de alta intensidad. Destaca la visita de las Chivas a la Comarca Lagunera para medirse ante Santos Laguna, mientras que Cruz Azul emprenderá el viaje a la frontera para chocar ante la escuadra de Tijuana. Por su parte, el líder América buscará sumar unidades como local frente al Atlético de San Luis tras el desgaste físico que implicó la actividad del torneo internacional.

Con la reanudación del Apertura 2026, las 18 escuadras buscarán no ceder puntos clave en la tabla de posiciones antes de afrontar la recta decisiva del semestre.

