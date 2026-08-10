Santiago Giménez, a un paso de llegar a un gigante europeo

Luego de disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la Selección Mexicana, la carrera de Santiago Giménez continuará en Europa, pero ya no con el AC Milan, aunque sí con un multicampeón de la UEFA Champions League que habría levantado la mano para hacerse de los servicios del futbolista mexicano.

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Santiago Giménez podría llegar al Porto este verano

De acuerdo con información de medios europeos, el Porto estaría muy cerca de cerrar el fichaje de Santiago Giménez como su refuerzo en la delantera para la temporada 2026-27 que está por comenzar en el Viejo Continente.

Los Dragones lusitanos estarían buscando a un sustituto de Rodrigo Mora, futbolista que podría entrar en planes del AC Milan, mientras que Giménez jugaría como moneda de cambio para la transacción y buscando mantener el lugar en la delantera del Porto resguardada.

Según los medios europeos, el Porto ya habría negociado con Giménez los términos contractuales que incluirían su sueldo y duración del contrato y solo es cuestión de afinar detalles con los Rossoneros para cerrar el traspaso.

Santiago Gimenez, elogiado por Ronaldinho

En el Porto, Santiago Giménez buscará recuperar el protagonismo que lo impulsó en Europa a su llegada con el Feyenoord y que perdió en el AC Milan en donde vio reducida su participación en medio de lesiones y una baja de juego que le hizo perder minutos.

En dos temporadas con los italianos, el mexicano solo pudo disputar 37 partidos entre Serie A, Copa Italia y Champions League marcando solo siete goles y contribuyendo con seis asistencias.

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