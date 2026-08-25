Cuándo vuelve a jugar Rayados por Liga BBVA MX tras la Leagues Cup

Rayados de Monterrey afrontará este martes con hora exacta confirmada un partido clave en la Leagues Cup 2026. El equipo regiomontano se medirá con Chicago Fire por los Cuartos de Final y buscará avanzar a la siguiente ronda. Después de este compromiso, el conjunto dirigido por Matías Almeyda volverá a concentrarse en el Apertura 2026.

La actividad internacional modificó el calendario de Monterrey, que tendrá que esperar algunos días para regresar a la Liga BBVA MX. Su siguiente compromiso será como local frente a Atlético de San Luis, en un partido correspondiente a la Jornada 6 del torneo. Antes Rayados deberá jugar en la Leagues Cup con estadio confirmado.

Rayados de Monterrey se prepara para los Cuartos de Final de la Leagues Cup|Crédito: @Rayados / X

Calendario de Rayados de Monterrey en el Apertura 2026

Monterrey vs Atlético de San Luis — domingo 30 de agosto, 20:10 horas.

Querétaro vs Monterrey — sábado 5 de septiembre, 17:00 horas.

Monterrey vs Tigres — domingo 13 de septiembre, 20:00 horas.

Monterrey vs Cruz Azul — sábado 19 de septiembre, 19:00 horas.

Atlante vs Monterrey — viernes 25 de septiembre, 19:00 horas.

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¿Cuándo vuelve a jugar Rayados por Liga BBVA MX?

El regreso de Monterrey a la Liga BBVA MX será el domingo 30 de agosto de 2026, cuando reciba a Atlético de San Luis por la Jornada 6 del Apertura 2026. El encuentro está programado para las 20:10 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio BBVA.

Rayados acumula solo 84 minutos en la tabla de la Regla de Menores|Crédito: @Rayados / X

Rayados tendrá que administrar el esfuerzo de su plantilla, especialmente si consigue avanzar en la Leagues Cup. El duelo ante Atlético de San Luis será apenas cinco días después de su compromiso contra Chicago Fire.

Los detalles del partido de Rayados en la Leagues Cup

Antes de regresar al futbol mexicano, Monterrey tendrá que enfrentarse a Chicago Fire en los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2026. El encuentro se disputará este martes 25 de agosto en el SeatGeek Stadium, ubicado en Bridgeview, Illinois.

|MEXSPORT

El silbatazo inicial está programado para las 18:30 horas, tiempo del centro de México. Rayados llega después de vencer a Nashville SC e Inter Miami en la competencia, aunque previamente perdió ante Orlando City en su debut.

