HORA EXACTA para ver el Rayados de Monterrey vs Chicago Fire, de la Leagues Cup 2026

Todo está listo para el esperado choque de Cuartos de Final de la Leagues Cup 2026. Los Rayados de Monterrey buscarán este martes 25 de agosto dar un golpe de autoridad en suelo estadounidense cuando visiten el SeatGeek Stadium para medirse a una de las franquicias más encendidas de la MLS: el Chicago Fire.

Horario exacto del duelo Monterrey vs Chicago Fire

Fecha: Martes 25 de agosto de 2026

Martes 25 de agosto de 2026 Hora exacta: 18:30 horas (Tiempo del Centro de México)

18:30 horas (Tiempo del Centro de México) Sede: SeatGeek Stadium (Bridgeview, Illinois)

¿Cómo llegan Rayados y Chicago Fire a este choque decisivo?

El conjunto de Monterrey encara este compromiso tras sufrir una caída 2-0 como visitante frente al León en el certamen local, tropiezo que rompió una racha positiva de cuatro victorias consecutivas entre todas las competencias. Previas a esa derrota, las huestes de Rayados firmaron una contundente goleada 6-1 sobre Juárez e hilaron dos triunfos cruciales en la Leagues Cup ante Nashville SC e Inter Miami.

El camino regio inició con dudas tras caer 2-1 en el estreno contra Orlando City; sin embargo, la reacción inmediata le permitió instalarse en los Cuartos de Final. Con cinco triunfos en sus ocho cotejos disputados en lo que va de la temporada 2026-27, el vestidor regiomontano mantiene una alta dosis de confianza para salir victorioso.

TE PUEDE INTERESAR:



Por su parte, el Chicago Fire presume una inercia letal tras acumular siete partidos invicto entre la MLS y el torneo binacional (6 victorias, 1 empate). Si bien vienen de igualar 1-1 como visitantes ante New York Red Bulls, los norteamericanos encadenaron previamente seis festejos al hilo y firmaron una fase regular perfecta en este certamen, donde registraron siete anotaciones a favor y apenas dos en contra.

Aunque la retaguardia representa una tarea pendiente para la escuadra local, al haber recibido gol en cada uno de sus últimos cinco duelos, su última portería en cero fue precisamente contra un club de la Liga MX: el Necaxa en la fecha inaugural.

