¿Cuándo llega la Temporada 4 de Skate?
EA y Full Circle revelaron nuevos detalles acerca del próximo lanzamiento de la Temporada 4 de skate., incluyendo una nueva arena para patinar, un listado completo de los eventos para los próximos tres meses
Skate llegó para quedarse, los amantes del deporte y más esperan con ansias la nueva temporada del título de Electronic Arts Sports que llega con un nuevo modo de juego y trucos, además de una nueva alianza con los X Games para cerrar la temporada. La colaboración con los X Games consolida el enfoque de skate. en traer la cultura auténtica del skate y socios de primer nivel del mundo real a las calles de San Vansterdam, similar a la increíblemente popular alianza con Nike SB introducida en la Temporada 3.
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Desde el 2 de junio y hasta el 25 de agosto, la Temporada 4 expande la experiencia de skate. de patinaje de primer nivel, abriendo el estadio en Brickswich a los jugadores y las jugadoras para dar inicio al San Van Open. Esta nueva temporada también tendrá eventos en vivo en constante evolución a lo largo de San Van, un nuevo modo de juego y características sociales mejoradas para crear más momentos dignos de clipear, compartir y presumir. La Temporada 4 cerrará con algo especial de parte de los X Games.
Además, la Temporada 4 trae un montón de mejoras a la experiencia central de jugabilidad, demostrando que Full Circle está comprometido a escuchar a la comunidad y brindar actualizaciones significativas y consistentes a skate.
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Los puntos claves de la Temporada 4 de skate incluyen:
- El Estadio: Lucre Financial Stadium, también conocido como “The Chum Bucket” es el epicentro de la Temporada 4, desde el inicio del San Van Open hasta las Finales del San Van Open presentadas por los X Games. Los miembros de skate.Premium Pass de la Temporada 4 tienen acceso a El Estadio de forma anticipada, desde el 2 de junio y hasta el 7 de julio. Desde el 7 de julio al 21 de julio, el acceso a El Estadio estará disponible a través del skate.Premium Pass o a través de un Pase Diario (válido por 24 horas desde la compra) usando 250 Rip Chips (que se pueden ganar completando Desafíos y Tareas) por cada Pase Diario.
- San Van Open y Eventos de Temporada: El legendario San Van Open regresa como una toma total de la ciudad que dura todo el verano del hemisferio norte, junto con Go Skate Weekend y los X Games San Van, y revelaremos más detalles pronto.
- Nuevo modo de juego de evento limitado: los X Games Spot Battles llegan a mitad de temporada, introduciendo competiciones de alta presión y múltiples rondas por turnos.
- Nuevos y mejorados trucos: La Temporada 4 trae finger flips reales a skate. y el patinaje callejero está por volverse más brutal. No hablamos solamente de un par de finger flips tampoco; hemos expandido la lista de variaciones más que en juegos anteriores.
- Actualizaciones al skate. Pass: La Temporada 4 introduce un skate. Pass de 110 niveles con pistas Estándar y Premium, integraciones completamente nuevas y hasta 1.500 San Van Bucks que se pueden ganar a través de la pista Premium.
- Códigos de Amistad: Una nueva característica social que facilita encontrar, conectar y jugar con amigos en San Van.