¿Cuándo llega la Temporada 4 de Skate?

Skate llegó para quedarse, los amantes del deporte y más esperan con ansias la nueva temporada del título de Electronic Arts Sports que llega con un nuevo modo de juego y trucos, además de una nueva alianza con los X Games para cerrar la temporada. La colaboración con los X Games consolida el enfoque de skate. en traer la cultura auténtica del skate y socios de primer nivel del mundo real a las calles de San Vansterdam, similar a la increíblemente popular alianza con Nike SB introducida en la Temporada 3.

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Desde el 2 de junio y hasta el 25 de agosto, la Temporada 4 expande la experiencia de skate. de patinaje de primer nivel, abriendo el estadio en Brickswich a los jugadores y las jugadoras para dar inicio al San Van Open. Esta nueva temporada también tendrá eventos en vivo en constante evolución a lo largo de San Van, un nuevo modo de juego y características sociales mejoradas para crear más momentos dignos de clipear, compartir y presumir. La Temporada 4 cerrará con algo especial de parte de los X Games.

Además, la Temporada 4 trae un montón de mejoras a la experiencia central de jugabilidad, demostrando que Full Circle está comprometido a escuchar a la comunidad y brindar actualizaciones significativas y consistentes a skate.

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Los puntos claves de la Temporada 4 de skate incluyen: