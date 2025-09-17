Skate. llega en acceso anticipado: el futuro del skateboarding comienza en San Vansterdam

El juego es gratuito, multiplataforma y con progresión cruzada, lo que permitirá a jugadores de todo el mundo unirse a la vibrante comunidad de skate. sin importar su plataforma favorita.

San Vansterdam: tu patio de juegos definitivo de Skate.

En esta nueva entrega, los jugadores se sumergirán en San Vansterdam, un sandbox multijugador masivo y en constante evolución. La ciudad está llena de rincones únicos para patinar: azoteas, canales, plazas, parques, e incluso una catedral celestial convertida en santuario de trucos.

Contenido y características principales de Skate.

• Retos y tareas dinámicas para aprender nuevos trucos y mostrar tus habilidades.

• Colocación rápida para construir tus propios spots de skate, solo o con amigos.

• Modo visión para encontrar a otros skaters y unirte a la acción.

• Skatepedia, una guía completa con cientos de trucos para dominar.

• Banda sonora viva y en constante evolución, con música de Denzel Curry, Little Simz, Earth, Wind & Fire y más.

Acceso anticipado y hoja de ruta

El acceso anticipado marca el inicio de un viaje que evolucionará junto a la comunidad. Entre los planes para el primer año destacan:

• Temporada 1 (octubre 2025): dos eventos de temporada, skate.Pass, nuevo contenido y recompensas.

• Temporadas 2 y 3: funciones solicitadas por los fans, como chat de voz en grupo, mejoras en el editor de repeticiones, nuevos trucos (Impossibles, Darkslides), personalización ampliada y marcadores.

Para quienes deseen apoyar desde el inicio, estarán disponibles hasta el 2 de diciembre de 2025 dos ediciones exclusivas:

• Founder’s Pack – $24.99 USD

Incluye 2,800 San Van Bucks, cosméticos MoCap y Founding Founder, y el skate.Pass Premium de la temporada 1.

• Founder’s Deluxe Pack – $49.99 USD

Todo lo anterior + 3,100 SVB adicionales (5,900 en total), cosméticos Meatman, zapatillas Vans Founders Old Skool y camisetas clásicas de Skate 1, 2 y 3.