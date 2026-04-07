¿Adiós Malagón? El portero mundialista que buscaría Club América para el Apertura 2026

El Club América se ha quedado sin portero titular tras la lesión de Luis Ángel Malagón. El guardameta sufrió una ruptura en el tendón de Aquiles y se perderá la Copa Mundial de la FIFA 2026, además de la Liguilla del Clausura 2026 con las Águilas. En este contexto, la directiva azulcrema habría iniciado gestiones para contratar a un arquero mundialista de cara al Apertura 2026.

Diversos reportes apuntan a que Carlos Acevedo dejará Santos Laguna una vez finalice la temporada. El portero será uno de los convocados por Javier Aguirre para disputar la Copa del Mundo con la Selección Mexicana y buscará cambiar de aires tras el torneo. La información indica que el América sería uno de los clubes interesados en contratar al guardameta de los Guerreros.

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Distintas fuentes remarcan que Malagón podría salir del Nido de Coapa en el próximo mercado veraniego rumbo hacia Europa y la directiva cree que Acevedo es el indicado para cubrir dicho puesto. Su liderazgo y capacidad de reacción en momentos clave son vistos con buenos ojos por el cuerpo técnico de André Jardine. En este contexto, el guardameta de 29 años podría salir por primera vez de Santos tras su debut en 2016.

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El contrato de Carlos Acevedo con Santos Laguna

El canterano de los Laguneros tiene contrato vigente hasta el 30 de junio de 2027, por lo que el América deberá desembolsar una cierta cantidad de dinero para comprar su ficha. De acuerdo a los datos que arroja Transfermarkt, sitio especializado en transferencias, Acevedo está tasado en 3 millones de euros. Este monto podrá ser utilizado por el club azulcrema como referencia para futuras negociaciones.

Carlos Acevedo of Santos during the 7th round match between Santos and Tigres UANL as part of the Liga BBVA MX, Torneo Apertura 2025 at TSM Corona Stadium, on August 30, 2025 in Torreon, Coahuila, Mexico.|MEXSPORT

América no es el único equipo que busca a Acevedo

América no luchará solo por la ficha de Acevedo. La información indica que Toluca también está interesado en el fichaje del portero de Santos, equipo que busca reforzar dicho sector del campo de juego. Además, el jugador de la Selección Mexicana evaluará ofertas del exterior, precisamente de Europa, aunque tampoco descartará una posible salida a la MLS. Mientras tanto, los aficionados de las Águilas esperan por el regreso de Malagón.

